Google Chromecast con Google TV è arrivata sul mercato e con esso anche una ventata di novità che non si limita ad un miglioramento qualitativo nella riproduzione dei contenuti, come spesso accade, ma anche un cambiamento radicale di un prodotto che sembrava non potesse avere spazio di rinnovamento. Per chi non conoscesse il prodotto si tratta di un Dongle HDMI capace di trasformare qualsiasi TV in una Smart TV, ovvero dotarla di un sistema operativo capace di scaricare nuove applicazioni, collegarsi a internet e da questo trasmettere contenuti multimediali on-demand.

La nostra prova in video

Contenuto della confezione di Chromecast con Google TV

All’interno della confezione è presente la Chromecast, un cavo USB con una estremità Type-A e l’altra Type-C, il telecomando con incluse due pile AAA e l’alimentatore da parete da 5V e 1.5A. Non è dunque necessario acquistare nient’altro per poter iniziare a utilizzare il prodotto.

Google Chromecast con Google TV è tutta nuova

Rispetto alle generazioni passati, ad esempio Chromecast 2018 o Chromecast Ultra, esteticamente non è cambiata molto: più grande e leggermente più pesante ma resta il classico design, semplice e iconico. Tutto è realizzato ovviamente in plastica con la classica rifinitura Google ovvero opaca e piacevole al tatto, a voler cercare il pelo nell’uovo il telecomando risulta un po’ eccessivamente economico ma in linea con altri prodotti.

L’alimentazione avviene tramite la porta USB Type-C presente sulla parte inferiore mentre la trasmissione dei contenuti tramite la porta HDMI posta all’estremità di un cavo sottile così da permettere di collegarla senza occupare particolare spazio.

Internamente è tutta nuova con un un SoC Amlogic S905X2 a 12 nanometri (4 ARM Cortex-A53 da 1,8 GHz e una GPU ARM Mali-G31 MP2) affiancato da 2 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna, purtroppo però quella disponibile all’utente è di soli 4,4 GB. Ovviamente supporta la connettività Wi-Fi 802.11 ac dual band (2,4 e 5 GHz), il Bluetooth, e le tecnologie Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X, HDR10+ oltre alla risoluzione 4K a 60 fps. Per quanto riguarda invece il telecomando abbinato, si collega alla Chromecast tramite Bluetooth ma può trasmettere segnali infrarosso per comandare anche la TV se compatibile (le TV Xiaomi al momento no).

Tornando sul Telecomando questo è molto completo: sono presenti i tasti direzionali per muoversi lungo l’interfaccia grafica oltre al pulsante centrale di confermo, due collegamenti rapidi a YouTube e Netflix, tasto di accensione e spegnimento, pulsante Home, Indietro e Muto ed uno per richiamare Google Assistant dove, tenendolo premuto, ci permette di inviare comandi vocali ad Assistant, sia per gestire la TV sia per gestire la domotica, il calendario e tutto ciò che può fare anche sul nostro smarpthone.

Chromecast + Google TV = completezza

La cosa più interessante, e in un certo senso rivoluzionaria, della Google Chromecast con Google TV sono le prestazioni. I lag e i rallentamenti sono molto rari e gestisce rapidamente sia la tecnologia Chromecast sia appunto il sistema operativo installatovi sopra. Questo dualismo è poi l’asso nella manica di questo prodotto che ricorda la Xiaomi Mi TV Stick (recensione) ma funziona decisamente meglio.

Se da un lato infatti potete vedere qualsiasi contenuto multimediale in streaming tramite i vari servizi come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video con alcuni limiti su determinati servizi, dall’altro c’è la tecnologia Chromecast che sopperisce ad eventuali mancanze potendo trasmettere qualsiasi schermata o app del vostro smartphone o computer sul televisore.

Cos’è però Google TV? Nient’altro che Android TV con un launcher tutto nuovo, ovvero la schermata iniziale che mentre prima si concentrava sulle applicazioni, adesso dà maggior spazio ai contenuti, senza fare troppa distinzione rispetto a quale servizio offra quel determinato film o serie TV. Purtroppo in Italia i servizi supportati sono solamente 3 ovvero: Disney+, Netflix e Amazon Prime Video, oltre ovviamente a Google Play Film, mentre in America sono molti di più.

All’interno delle impostazioni possiamo cambiare tutte le varie impostazioni e attivare/disattivare le tecnologie Dolby, oltre a gestire l’account Google configurato.

Google Stadia funziona?

Purtroppo dove pecca è proprio sul servizio proprietario Google Stadia che al momento non è supportato ma ciò dovrebbe essere risolto nei primi mesi del 2021, toccherà quindi aspettare per sostituire la vecchia Chromecast Ultra per le vostre sessioni di gioco nel cloud gaming.

Prezzo e dove comprarla

Google Chromecast con Google TV è disponibile sullo store ufficiale di Google al prezzo di 69,99 Euro, un prezzo tutto sommato adeguato dato che rispetto alla Chromecast Ultra (il precedente prodotto di punta della casa) costa 10€ in meno ma ha più memoria, più potenza di calcolo e soprattutto, come già detto, un sistema operativo completo.

