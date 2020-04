Il lancio da parte di Google del dongle ADT-3 Android TV con a bordo Android 10 è stato accolto con particolare interesse dai fan del colosso di Mountain View e in tanti hanno valutato la possibilità di acquistarlo.

Tra i punti di forza di Google ADT-3 troviamo le sue dimensioni: si tratta di un dispositivo compatto come Google Chromecast e, pertanto, comodo da utilizzare, il tutto senza un cavo HDMI collegato (ve n’è uno separato incluso nella confezione).

La qualità costruttiva pare non essere di quelle capaci di colpire, trattandosi di un dispositivo realizzato in plastica (fortunatamente non fa “rumori strani”).

Passando alle prestazioni, Google ADT-3 può contare su un processore quad-core Amlogic S905Y2, 2 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione e su un telecomando (con incluso il tasto dedicato a Google Assistant).

Previous Next Fullscreen

Google ADT-3 supporta le app ma non tutte

Per quanto riguarda il comparto software, Android 10 su Android TV non rivoluziona l’interfaccia rispetto alla precedente versione del sistema operativo di Google, con in più il supporto alle applicazione, che possono essere scaricate dal Google Play Store, tranne quelle che devono essere approvate manualmente (non vi è supporto a Netflix o Amazon Prime Video).

Ed è proprio questa la ragione per cui l’acquisto di tale device probabilmente non è la cosa giusta da fare: si tratta, in sostanza, di un dispositivo pensato per gli sviluppatori.