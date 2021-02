Google ha annunciato l’avvio del roll out di una versione rinnovata dell’interfaccia di Android TV, che abbandona il look attuale per ispirarsi chiaramente a Google TV, la nuova interfaccia lanciata nello scorso autunno in occasione della presentazione di Chromecast con Google TV.

Nuovo look per Android TV

Sparisce completamente la barra laterale con le sue scorciatoie, al suo posto arrivano tre schede nella parte alta: Home, Discover e Apps, con l’icona di Google Assistant che rimane in alto a sinistra. Home mostra un carosello di app e canali preferiti, inclusa una serie di raccomandazioni basate sugli ultimi contenuti visualizzati.

Discover è una novità, almeno per Android TV, e offre raccomandazioni personalizzate basate sia sui contenuti già visti sia sulle proprie preferenze, integrandole con i trend del momento, per non perdere le novità più interessanti proposte dai vari servizi di streaming.

La scheda dedicata alle app mostra semplicemente l’elenco delle applicazioni installate, con un link al Play Store per aggiornarle o installarne di nuove. La nuova interfaccia è in fase di roll out in Australia, Canada, Stati Uniti, Germania e Francia e nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare anche in numerosi altri Paesi.

TikTok arriva su Android TV ma non per tutti

Per gli amanti di TikTok (a proposito, vi siete iscritti al nostro canale TikTok?) ecco l’arrivo dell’applicazione per Android TV, installabile direttamente dal Play Store. Visto che si tratta di un’applicazione pensata soprattutto per essere fruita su smartphone, quasi tutti i video sono in verticale, quindi occuperanno solo il centro dello schermo. Nelle fasce laterali potrete comunque visualizzare alcuni dettagli e i commenti.

Al momento però sembra esserci un po’ di confusione sull’effettiva disponibilità dell’applicazione. In alcuni Paesi, pur essendo visibile, TikTok non può essere installato, in altri funziona solamente su alcuni dispositivi. Noi lo abbiamo cercato su una Xiaomi Mi Box S ma senza successo. È probabile che sia necessario portare pazienza ancora qualche giorno, affinché l’app sia resa disponibile in tutto il mondo. I più impazienti possono scaricare il file APK e installalo manualmente sul proprio dispositivo.