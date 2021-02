A seguito del rilascio delle patch di sicurezza di febbraio per l’intera gamma Samsung Galaxy S21, gli utenti che erano corsi a scaricare ed installare l’update si sono ritrovati di fronte ad una situazione piuttosto incresciosa dal punto di vista dell’autonomia.

Novità aggiornamento G99BXXU1AUB8

Infatti, come abbiamo scritto pochi giorni dopo l’arrivo delle patch, sembra che tutti e tre i nuovi top di gamma di Samsung fossero stati interessati da un bug che causava un rapido battery drain, una situazione che aveva portato Samsung a rilasciare un aggiornamento software supplementare – il famoso hotfix – per cercare di mitigare i problemi.

Ebbene, dalle ultime informazioni pubblicate in rete, Samsung avrebbe dato il via al rilascio dell’aggiornamento G99BXXU1AUB8 per Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+. Sebbene il changelog sia di fatto un copia e incolla di quello che abbiamo già visto con l’arrivo delle patch di sicurezza di febbraio, si ritiene che l’update da 225 MB contenga le ultime modifiche all’OS per risolvere una volta per tutti il problema dell’autonomia.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21

L’aggiornamento software per Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ è attualmente in fase di rilascio in Olanda, il che ci porta a credere che sarà disponibile anche nel nostro Paese a partire dai prossimi giorni. E Samsung Galaxy S21 Ultra 5G? Il top di gamma Samsung sembrerebbe non essere stato ancora interessato dal nuovo firmware, ma è chiaro che anch’esso riceverà l’update del sistema operativo.

Vi ricordiamo, infine, che potete controllare la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.