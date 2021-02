Samsung sta rilasciando nuovi aggiornamenti per la gamma Samsung Galaxy S21 e per tre smartphone di fascia media: mentre per i flagship arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2021 in Italia, per Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy A71 5G e Samsung Galaxy M30s parte il rollout di Android 11.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Nuovo aggiornamento in rollout per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, che ricevono le patch di sicurezza di febbraio in Italia con i firmware BXXU1AUB3. Il peso dell’update è di circa 290 MB.

In più ci sono novità per quanto riguarda la fotocamera e le prestazioni dei dispositivi, migliorati a livelli generale. Il changelog non menziona ulteriori dettagli, per cui potete farci sapere di altri eventuali cambiamenti nel solito box qui in fondo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A51 5G e A71 5G

Parte dagli USA il rollout di Android 11 per Samsung Galaxy A51 5G e Samsung Galaxy A71 5G, che ricevono la One UI 3.0 e tutte le novità della rinnovata interfaccia. I firmware in distribuzione sono A516VSQU1CUA3 e A716USQU2CUA7 e per il momento sembrano riguardare solo i modelli brandizzati Verizon e Sprint.

Le novità sono ovviamente tantissime e sono tutte quelle che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi a partire dai top di gamma Samsung Galaxy S20: troviamo cambiamenti nel design dell’interfaccia, prestazioni migliorate, migliore possibilità di personalizzazione, aggiornamenti delle app preinstallate e tanto altro.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M30s

Android 11 è in distribuzione insieme alla One UI 3.0 anche su Samsung Galaxy M30s, questa volta a partire dall’India. Oltre alle tantissime novità all’interfaccia e ai cambiamenti sotto al cofano, lo smartphone accoglie le patch di sicurezza di gennaio 2021.

Il firmware in rollout è il M307FXXU4CUAG e richiede circa 2 GB di download: quando sarà disponibile a livello globale converrà optare per la connessione Wi-Fi per non intaccare preziosi giga.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, A51 5G, A71 5G e M30s

L’aggiornamento di febbraio per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra è disponibile anche in Italia in queste ore. Potete attendere la notifica automatica del sistema oppure cercare manualmente il nuovo firmware recandovi in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Discorso simile per Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G e Galaxy M30s, anche se in questo caso ci toccherà attendere qualche giorno in più. Potete cercare gli update dalle impostazioni di sistema.