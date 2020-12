Huawei continua lo sviluppo del suo nuovo sistema operativo HarmonyOS, alternativa ad Android che dovrebbe permettere al colosso cinese di continuare ad operare anche con il ban americano in atto (sebbene le cose potrebbero cambiare dopo l’elezione di Joe Biden); la fase di beta prosegue, e dopo l’annuncio del 16 dicembre scorso ecco arrivare gli aggiornamenti via OTA.

HarmonyOS 2.0 arriva via OTA ai partecipanti alla beta

Gli utenti in possesso di un Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro o MatePad Pro che hanno richiesto l’accesso alla beta stanno infatti ricevendo un nuovo aggiornamento OTA che porta con sé HarmonyOS 2.0. L’aggiornamento dal peso di 4,04 GB porta sugli smartphone la versione 2.0.0.33 (SP2DEVC00E2R5P90) del nuovo sistema operativo “made in Huawei“.

Negli screenshot allegati non sembra essere presente un changelog dettagliato di questo aggiornamento, con Huawei che dovrebbe espandere la base di tester nel corso del 2021 per dare sempre più corpo al progetto HarmonyOS.

Sistema operativo che abbiamo già potuto vedere all’opera in un breve video, nel quale la grafica targata EMUI sembra non sia cambiata molto rispetto a quando c’era il robottino verde. Non resta che attendere le prossime mosse da parte di Huawei, che sicuramente arriveranno nel corso del 2021.