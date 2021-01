Con Huawei ormai sempre più slegato dal mondo Android come l’abbiamo sempre concepito a causa delle gravi conseguenze a seguito del ban USA – chissà se il nuovo Presidente Biden continuerà sulla strada del suo predecessore -, è ormai solo questione di tempo prima che il colosso cinese inizierà a realizzare nuovi device muniti di HarmonyOS, il sistema operativo proprietario che ha dato poco raggiunto la seconda release e che sarà potenzialmente impiegato in almeno cento di milioni di device già a partire da quest’anno.

Nel corso delle scorse ore vi avevamo indicato che alcuni utenti cinesi muniti di Huawei P30 e Huawei Mate 30 avevano iniziato a ricevere la beta di HarmonyOS 2.0 da utilizzare al posto di Android, ed in queste ore abbiamo finalmente modo di vedere in una breve anteprima come si comporta Huawei Mate 30 con il sistema operativo proprietario.

Finally… A video of #HarmonyOS Beta 1 on #Huawei Mate 30 with #EMUI11 on top.

There is not so much to see. Apart from how Android apps are fluid. I doubt that they are native apps.

However, what could make Harmony OS so fast to running android apps? Can't wait to discover :) pic.twitter.com/yyiVbHztza

— Marco Improda (@marcoimproda90) January 21, 2021