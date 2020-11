HMS, azienda proprietaria di Nokia, ha avviato oggi in Italia la commercializzazione del suo Nokia 2.4, nuovo telefono di fascia economica del colosso finlandese, che apporta però notevoli miglioramenti a performance e specifiche tecniche rispetto ai suoi predecessori.

Nokia aggiorna la serie 2 con tantissime novità

Dotato di un processore Mediatek MT6762 Helio P22 con ARM Cortex-A53 Octa-core da 2,0 GHz, uno schermo HD+ da 6,5 pollici e commercializzato in due versioni, una da 32GB di storage e 2GB di RAM, l’altra con 64GB di storage e 3GB di RAM, entrambe espandibili tramite scheda microSDXC, il Nokia 2.4 è il primo della serie dotato di lettore biometrico di impronte digitali e doppia fotocamera AI-Powered, inoltre grazie all’AI ed alla batteria da 4500mAh, lo smartphone può raggiungere fino a 2 giorni di autonomia.

Esteticamente parlando, Nokia 2.4 gode di un telaio in metallo pressofuso con guscio in policarbonato, frontalmente è dotato di un display edge-to-edge con fotocamera selfie-notch da 5 megapixel posizionata superiormente e due fotocamere principali, una da 13 e l’altra da 2 megapixel. Sul lato destro troviamo i classici pulsanti per regolare il volume ed il tasto per accendere e spegnere lo schermo, mentre la vera novità è sul lato sinistro, subito sotto al carrello di SIM e microSD, dove troviamo un pulsante dedicato a Google Assistant. Sarà sufficiente quindi premerlo per attivare l’assistente vocale e controllare più rapidamente la propria Smart Home oppure per conoscere informazioni su meteo, eventi del calendario, impostare sveglie e molto altro.

La fotocamera AI-Powered consente eccellenti scatti in modalità notturna ed in modalità ritratto, nel pirmo caso regalando scatti nitidi e luminosi anche in caso di scarsa illuminazione, nel secondo focalizzando perfettamente il soggetto e consentendo successivamente, tramite l’app Portrait Editor, di regolare con estrema precisione l’effetto bokeh, ovvero la sfocatura dello sfondo.

L’AI del Nokia 2.4 è inoltre studiata per apprendere al meglio dall’utente le applicazioni più usate e la tipologia d’uso comune dello smartphone, grazie alle quali sarà in grado di ottimizzare al meglio la batteria e disattivare le app meno usate, consentendo minori consumi e di conseguenza garantendo un’autonomia maggiore con una singola carica, fino ad un massimo di due giorni.

Con preinstallata una versione pura di Android 10 senza alcuna modifica sull’impatto estetico del sistema operativo, Nokia promette fino a 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e 2 anni di update, permettendo all’utente di mantenere il telefono costantemente aggiornato ed al passo coi tempi e garantendo la ricezione degli update almeno fino ad Android 12. Il telefono è disponibile da oggi a un prezzo di listino di 159 euro, ma è possibile già trovarlo a prezzo scontato su alcuni store online.

