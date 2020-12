Quest’oggi Nokia svela due nuovi smartphone di fascia economica, Nokia 5.4 e Nokia C1 Plus. Entrambi sono caratterizzati da una scheda tecnica discreta, sebbene il modello Nokia C1 Plus sia maggiormente indirizzato a chi ha pochissime pretese e aspettative.

Design e caratteristiche Nokia 5.4

Nokia 5.4 è caratterizzato da un design piuttosto curato, sebbene l’ottimizzazione delle cornici frontali non sia di pari livello agli smartphone di fascia economica che siamo soliti vedere. Frontalmente, infatti, nella porzione inferiore è presente un banda piuttosto vistosa, sebbene sulla parte opposta tenda ad assottigliarsi per fare posto alla capsula auricolare.

Il display da 6,39 pollici a risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) è interrotto da un sensore punch hole da 16 MP nell’angolo in alto a sinistra, mentre posteriormente campeggia un modulo fotografico circolare posto al centro del terminale, subito sopra AL sensore per le impronte digitali.

Il modulo fotografico vede la presenza di quattro sensori (48 + 5 + 2 + 2 MP) con flash LED spostato a sinistra, e al suo interno troviamo poi il processore Qualcomm Snapdragon 662 accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage con supporto alla micro SD. La connettività è piuttosto ricca con il supporto al dual SIM e jack audio da 3,5 mm, ma non dobbiamo aspettarci di trovare moduli Bluetooth e Wi-Fi di ultima generazione.

Bene la batteria da 4000 mAh così come la presenza di Android 10 con supporto ad Android 11 e la consueta promessa di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Scheda tecnica

Display da 6,39 pollici a risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) con fotocamera punch hole da 16 MP;

processore Qualcomm Snapdragon 662;

RAM da 4 o 6 GB;

memoria interna da 64 o 128 GB con supporto alla micro SD;

fotocamera principale con sensore da 48 MP, sensore di profondità da 2 MP, sensore macro da 2 MP e sensore da 5 MP;

connettività Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual SIM, porta USB Type-C e jack audio da 3.5 mm;

batteria da 4000 mAh;

Android 10 con supporto ad Android 11.

Prezzo e disponibilità Nokia 5.4

Nokia 5.4 sarà disponibile a fine gennaio 2021 nella versione Polar Night al prezzo di 229 euro nella configurazione 4/128 GB.

Appena 69 euro per Nokia C1 Plus

Venendo invece al modello Nokia C1 Plus, si tratta di un nuovo smartphone di fascia entry level con un hardware indirizzato agli utenti che non sono alla ricerca di prestazioni di altissimo livello. Il design è tipico di uno smartphone di qualche anno fa con nessuna ottimizzazione delle cornici e un telaio in plastica, il che va anche bene considerato il prezzo di listino.

Frontalmente troviamo un display da 5,45 pollici a risoluzione HD+, supporto alla connettività 4G, batteria da 2500 mAh e Android 10 Go Edition. Purtroppo il comunicato non ci dà modo di scoprire ulteriori informazioni sull’hardware del dispositivo, a parte che riceverà Android 11 e che lo storage interno è in grado di immagazzinare 3000 canzoni e 13 ore di video a risoluzione HD.

Nokia C1 Plus sarà disponibile da questo mese nelle colorazioni rossa e blu al prezzo di 69 euro.

