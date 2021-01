Amazon Luna è stato svelato qualche mese fa e, piano piano, il sistema di gaming sul cloud, diretto competitor di Google Stadia, sta iniziando ad abbracciare sempre più dispositivi mobile. In queste ore l’azienda ha pubblicato su Twitter la nuova lista di smartphone Android che è possibile utilizzare per utilizzare il servizio.

Amazon Luna apre le porte a Google e Samsung

Nella lista troviamo i seguenti device:

I nuovi terminali Android supportati da Amazon Luna amplifica di molto la user base di utenti che può provare il gaming sul cloud di Amazon, soprattutto considerando che gli ex top di gamma di Samsung, così come gli smartphone di fascia media di Google, sono ancora oggi estremamente popolari sul mercato ed in grado di offrire ancora un’esperienza utente piuttosto appagante.

Quella di oggi rappresenta la prima vera espansione della lista di device Android supportati da Amazon Luna, e nel corso dei prossimi mesi è probabile che ne arriveranno molti altri soprattutto considerando che, ad oggi, la lista di brand supportati continua a fare riferimento solo a Google, Samsung e OnePlus.

Ricordiamo, infine, che Amazon Luna per Android funziona con il Luna Controller o con controller Bluetooth classici, e che la piattaforma di gaming sul cloud è ancora disponibile solo tramite inviti.

