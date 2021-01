La prossima gamma Samsung Galaxy S21 è alle porte e le ultime indiscrezioni trapelate suggeriscono che Samsung intende eliminare la sua serie Galaxy Note, visto che avrebbe dotato di S-Pen lo smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra. Grazie a Winfuture, ora possiamo vedere come potrebbe essere questo accessorio.

Ecco le prime immagini della S-Pen di Samsung Galaxy S21 Ultra

Le immagini emerse mostrano il nuovo top di gamma e la sua S-Pen che dovrebbe supportare i livelli di pressione e abilitare il controllo dei gesti, rivelandosi adatta anche per le presentazioni, tuttavia la S-Pen non sarebbe alloggiata nel corpo del dispositivo, rendendo obbligatorio l’utilizzo di una custodia aggiuntiva.

Fino ad ora non c’è ancora alcun annuncio ufficiale da parte di Samsung in merito alla fine della serie Galaxy Note e tutte le relative informazioni emerse finora sono arrivate da addetti ai lavori, ma è possibile che Samsung rivelerà di più su questo argomento direttamente all’evento di lancio della gamma Samsung Galaxy S21 confermato per il 14 gennaio, in occasione dell’atteso Galaxy Unpacked. Ecco come seguire l’evento.

Ricordiamo che i nuovi smartphone di Samsung dovrebbero offrire un display Infinity-O Dynamic AMOLED con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100, fino a 12 GB di RAM, fino a 512 GB di storage e interfaccia One UI 3.0 basata su Android 11.

