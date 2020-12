Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Neon e Samsung Galaxy Smart Tag sono i tre protagonisti delle ultime indiscrezioni emerse relative ai prodotti della casa sudcoreana.

Del prossimo top di gamma spuntano alcune conferme relative alla S-Pen desunte dalla certificazione FCC; della soluzione IA “umanizzata” firmata Samsung troviamo le prime immagini che la mostrano in azione, mentre del nuovo localizzatore emergono vari dettagli interessanti. Ma facciamo un passo alla volta.

S-Pen confermata per Samsung Galaxy S21 Ultra

Il lancio della nuova famiglia dei Samsung Galaxy S21 si avvicina. E dopo le tante indiscrezioni emerse ultimamente, alcune delle quali particolarmente ricche di dettagli, arrivano ulteriori conferme.

Stavolta, come anticipato, si parla di S-Pen, che trova conferma nella certificazione FCC di Samsung Galaxy S21 Ultra (numero di modello SMG988B) di cui vedete anche uno stralcio nel documento a seguire.

Oltre a questo dettaglio emerge dai dettagli della certificazione che Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe supportare anche la funzione Hover che permette di interagire col pennino senza toccare il display, per usufruire di varie funzioni come avviare l’anteprima di un contenuto o visualizzare un puntatore, ad esempio.

Oltre a questo il documento conferma alcune funzionalità wireless previste come la UWB, l’NFC, la ricarica wireless inversa e il WI-Fi 6E.

Una riprova delle voci emerse finora dunque per un oggetto fino ad oggi esclusiva d’altri, ma che difficilmente sarà incluso nella confezione di vendita dello smartphone in questione, se non come parte di eventuali pacchetti specifici di eventuali promozioni.

L’assistente Samsung Neon in funzione

Passiamo a Samsung Neon, la soluzione che il colosso sudcoreano ha presentato in occasione del CES 2020, sistema che riguarda una tecnologia “umanizzata di IA (intelligenza artificiale).

Dopo aver parlato di come possa rappresentare un riferimento per l’assistenza in banca, tale servizio spunta di nuovo sul web, stavolta in funzione su una serie di dispositivi mobili Samsung ma non solo.

Come si evince dalle immagini che seguono, questo sistema, in fase di sperimentazione, pare già a buon punto, sistema che attualmente può parlare in inglese e in coreano e che dovrebbe arrivare sui dispositivi Samsung già il prossimo anno.

Immagini e novità di Samsung Galaxy Smart Tag

Grazie a un’esclusiva dei colleghi di 91mobiles, conosciamo nuovi dettagli relativi a Samsung Galaxy Smart Tag, un dispositivo particolare individuato nel file APK dell’app SmartThings.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un localizzatore Bluetooth in stile Tile, localizzatore di cui si è parlato già in precedenza: uno strumento utile per aiutare l’utente a individuare facilmente oggetti di vario genere collegati, chiaramente smart.

Dal file citato, spuntano così una GIF e una serie di immagini che fanno luce su quello che dovrebbe essere il design di tale Samsung Galaxy Smart Tag. Eccone un assaggio.

Come visibile, i designer di Samsung hanno optato per una forma squadrata con gli angoli arrotondati, che ricorda da vicino Tile per l’appunto. Al centro spicca un anello a contrasto che potrebbe nascondere un pulsante per trovare un oggetto collegato; mentre in uno dei quattro angoli si nota il classico foro per accogliere un cavo o una cinghia per agganciarlo comodamente al proprio mazzo di chiavi o per legarlo altrove.

Di inedito non emerge altro al momento, ma in base a quanto sappiamo Samsung Galaxy Smart Tag potrebbe arrivare in almeno due varianti di colore (nero e avena), dovrebbe supportare il Bluetooth 5.1, costerebbe circa 15 euro al cambio (1300 rupie indiane) e sarebbe già quasi pronto al lancio, visto che si parla di un debutto previsto per il prossimo mese di gennaio insieme alla serie Samsung Galaxy S21.