Mancano ormai due settimane al momento della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21 e in Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni su quelle che saranno le principali feature degli smartphone top di gamma di Samsung di nuova generazione.

Il colosso coreano nelle scorse ore ha confermato che l’evento di lancio è in programma per il 14 gennaio 2021 (in Italia alle ore 16:00) e l’invito che ha diramato dalla divisione indiana sembra confermare che Samsung Galaxy S21 Ultra potrà contare su una fotocamera dotata di un nuovo sistema per lo zoom (dovrebbe essere basato su due teleobiettivi da 10 megapixel ciascuno).

Le ultime sulla serie Samsung Galaxy S21

L’immagine in questione, inoltre, ci mostra anche una colorazione viola che dovrebbe rappresentare una delle varianti cromatiche della prossima serie top di gamma del colosso coreano.

E sempre a proposito della nuova serie top di gamma del colosso coreano, da Ishan Agarwal arriva una conferma alle indiscrezioni secondo cui Samsung Galaxy S21 in alcuni mercati sarà venduto senza il caricabatterie incluso nella sua confezione: a quanto pare, questa è anche la situazione del Regno Unito, ove sarà incluso soltanto il cavo USB Type-C.

E pensare che soltanto un paio di mesi fa Samsung prendeva in giro Apple per la decisione di vendere iPhone 12 senza il caricabatterie nella confezione di vendita.

Il messaggio di Agarwal su Twitter, poi cancellato, conteneva anche un’altra anticipazione: la risoluzione dello schermo dovrebbe essere Full HD+, pari a 2.400 x 1.080 pixel.

Infine, dalla divisione statunitense del colosso coreano arriva un nuovo video teaser dedicato alla ormai imminente presentazione di Samsung Galaxy S21 e che si sofferma in particolare sulla strada percorsa da questa popolare gamma di device per arrivare sino alla nuova generazione:

Il conto alla rovescia è ormai partito: tra due settimane scopriremo finalmente tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano.