Il feature drop di dicembre per i Google Pixel è stato uno dei più ricchi di sempre, con un gran numero di feature pensate per migliorare di tanto l’esperienza utente di chi possiede uno smartphone made by Google. Una delle novità più interessanti, come abbiamo sottolineato nell’articolo linkato poco più su, è certamente l’Adaptive Sound. Si tratta di una particolare funzione che può incrementare la qualità audio degli speaker adattandoli all’ambiente circostante. Purtroppo questa feature è attualmente disponibile solo per Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, ma fortunatamente la community del modding viene in soccorso di chi dispone di un modello di Google Pixel precedente e vuole sfruttare l’Adaptive Sound.

Attivare Adaptive Sound su vecchi Pixel (con root)

Quando si tratta di modificare funzioni specifiche del sistema operativo, il root dello smartphone è la strada più rapida e indolore da percorrere. Se il vostro Google Pixel è già rootato, la prima cosa da fare è scaricare da questo link di APK Mirror l’applicazione Device Personalization Services specifica di Google Pixel 5.

Fatto ciò, bisogna passare su Magisk Manager, installare il modulo Adaptive_Audio_Settings_Enabler – alternativamente potete flashare il modulo da questo link – e riavviare il proprio smartphone. Se avete seguito questi semplici passaggi e nel giusto ordine, dovreste trovare la voce Adaptive Sound all’interno delle Impostazioni del vostro Google Pixel.

Attivare Adaptive Sound su vecchi Pixel (senza root)

Invece, nel caso in cui il vostro vecchio modello di Google Pixel non sia stato rootato, potete attivare l’Adaptive Sound utilizzando l’USB Debug ed un PC con ADB funzionante. Partendo con ordine, dopo aver installato Device Personalization Services tramite il link visto nel capitolo precedente, è necessario attivare l’USB Debug tramite le Opzioni Sviluppatore e connettere il vostro smartphone al PC tramite cavo.

A questo punto è necessario inserire questi comandi nella shell di ADB:

adb shell device_config put device_personalization_services AdaptiveAudio_enable_adaptive_audio true device_config put device_personalization_services AdaptiveAudio_show_promo_notification true

Se avete seguito correttamente i passi descritti qui sopra, dovreste vedere la voce Adaptive Sound all’interno delle Impostazioni del vostro Google Pixel.

Differenza tra root e non root

L’Adaptive Sound su dispositivi con e senza root ha lo stesso funzionamento, quello che cambia è che i dispositivi senza root devono ripetere la procedure ad ogni riavvio dello smartphone, al contrario invece chi ha il root lo può sfruttare anche a seguito del riavvio.