Sono ormai diversi mesi che Samsung ha avviato il programma di beta testing della One UI 3.0 per la serie Samsung Galaxy S20, ed in queste ore iniziano ad arrivare le prime informazioni ufficiali circa il suo rilascio nella forma definitiva e ufficiale.

Inizia il rollout della One UI 3.0

I primi fortunati utenti in grado di aggiornare i propri Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sono quelli americani sotto l’operatore Verizon, ma la notizia è comunque importante anche per i tanti utenti italiani.

L’operatore telefonico annuncia le seguenti versioni firmware di Android 11 con la One UI 3.0:

RP1A.200720.012.G981VSQU1ZTHK per Samsung Galaxy S20;

RP1A.200720.012.G986USQU1ZTKH per Samsung Galaxy S20+;

RP1A.200720.012.G988USQU1ZTKH per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Previous Next Fullscreen

Come abbiamo avuto modo di vedere all’interno di questo articolo, la novità della ultima versione della One UI sono davvero molte. Infatti, oltre ad abbracciare tutte le nuove feature che Google ha sviluppato per Android 11, il team di sviluppo di Samsung ha apportato anche alcune personali aggiunte per quanto riguarda la gestione della modalità AOD (Always-on Display), la tastiera Samsung, Samsung DeX e tanto altro.

Non è ancora chiaro quando l’aggiornamento alla One UI 3.0 verrà avviato anche per l’Italia, ma la partenza del rollout dagli USA ci fa ben sperare circa il suo arrivo entro questo mese.

Potrebbe interessarti anche: quando la One UI 3.0 sarà disponibile per il vostro Samsung