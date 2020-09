Dopo il lancio ufficiale di Android 11 di qualche giorno fa, numerose aziende si sono già lanciate ad aprire i cancelli dei programmi beta per permettere agli utenti di testare le feature di Android 11 prima dell’arrivo sul canale stabile. Fra queste compare anche Samsung che proprio in queste ore ha iniziato a rilasciare una versione beta della One UI 3.0 per un gruppo ristretto di sviluppatori. In questa news andremo a vedere quali sono le novità della nuova major release della One UI a cui Samsung sta lavorando.

Changelog One UI 3.0: ecco le novità

La personalizzazione One UI 3.0 è ovviamente basata su Android 11, ed il colosso sud coreano ha introdotto una grande quantità di novità in molte aree del sistema operativo.

Home screen

Possibilità di aggiungere un widget correlato ad un’app tramite un tap prolungato su di essa;

spegnere il display tramite un doppio tap su un’area vuota della home screen. La feature può essere disabilitata tramite il percorso Impostazioni > Funzioni avanzate > Movimenti e gesti.

Lock screen

I lock screen dinamici hanno adesso una categoria apposita in cui è possibile sceglierne più di uno;

i widget sono stati migliorati.

Always-on Display

I widget sono stati migliorati.

Tastiera

Possibilità di trovare più facilmente le impostazioni della tastiera tramite le impostazioni generali.

Accessibilità

Accesso alle funzioni più importanti durante il setup iniziale dello smartphone;

rilevatori di suoni abbraccia dispositivi SmartThings come TV e luci.

Samsung DeX

È adesso possibile connettersi in wireless ai TV Supportati;

nuove gesture permettono di controllare più facilmente lo zoom e la dimensione dei font.

Internet

Fine del supporto al pannello edge per Samsung Internet;

migliorato il design della barra dei tab su tutti i dispositivi;

incrementato il numero di tab aperti fino a 99;

possibilità di nascondere la status bar durante la navigazione web;

nuova disposizione dei menu per trovare più facilmente le funzioni più importanti;

blocco dei redirect dei siti web quando si tappa sul tasto indietro.

Contatti e Telefono

Aggiunta una funzione per rimuovere più facilmente i contatti multipli;

migliorata la funzione di ricerca dei contatti;

possibilità di personalizzare le chiamate con immagini e video personali.

Messaggi

Aggiunto il cestino per immagazzinare messaggi cancellati.

Calendario e promemoria

Eventi con la stessa data di inizio sono mostrati assieme nella vita mensile e nell’agenda;

nuova organizzazione delle opzioni per aggiungere e modificare gli eventi;

migliorato il layout per gli allarmi a schermo intero.

Benessere digitale e controllo genitori

Separazione dei profili lavoro e personale per controllare meglio il tempo speso al telefono;

aggiunto un nuovo widget per controllare il tempo speso al telefono senza sbloccarlo;

aggiunti i trend settimanali per controllare il cambiamento dell’uso del telefono durante il tempo.

Fotocamera e editor

Migliorata la stabilità e la funzionalità dell’auto focus e dell’esposizione;

migliorata la stabilizzazione fotografando la Luna a zoom elevati;

possibilità di tornare alla versione originale di una foto anche dopo averla modificata.

Routine Bixby

È possibile impostare una icona personalizzata per ogni routine ed è anche possibile aggiungere le routine alla lock screen;

aggiunte nuove routine Bixby;

aggiunti nuovi controlli condizionali come l’orario di partenza di un timer, la disconnessione da un dispositivo Bluetooth o da una rete Wi-Fi e molto altro.

Una volta concluso il test della beta privata della One UI 3.0, Samsung prevede di aprirla a tutti gli utenti in America, Sud Corea, Cina, India, Germania, Polonia e Inghilterra. Non è ancora chiaro se la lista dei paesi cambierà nel corso del tempo né quando la beta verrà resa pubblica, ma vi informeremo non appena ci saranno novità in merito.