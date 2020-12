Sono ormai diversi mesi che Samsung ha avviato il programma di beta per la One UI 3.0, la nuova major release della personalizzazione di Android basata su Android 11. Ebbene, in queste ore, dopo diverse settimane di attesa, il colosso sudcoreano ha finalmente annunciato alcuni degli smartphone e tablet che riceveranno la One UI 3.0.

Si parte dalla serie Samsung Galaxy S20

I primi dispositivi a ricevere la One UI 3.0 sono Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. L’aggiornamento per la serie dei device top di gamma è atteso già per questo mese, mentre la serie Samsung Galaxy Note 20 è invece indicata per gennaio 2021. Ci teniamo a precisare che la roadmap fa riferimento al rilascio della major release per l’Egitto, pertanto i device disponibili in Italia potrebbero essere aggiornati in anticipo o in ritardo.

La lista dei dispositivi supportati

Quelli elencati qui in basso sono alcuni degli smartphone che attualmente sono certi di ricevere l’aggiornamento alla One UI 3.0, ma è probabile che l’azienda aggiungerà nuovi device con il passare delle settimane.

Dicembre 2020

Gennaio 2021

Febbraio 2021

Marzo 2021

Aprile 2021

Maggio

Giugno 2021

Luglio 2021

Agosto