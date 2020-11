Vodafone all’attacco con le offerte Special e la promo Happy Christmas

Nei giorni scorsi, Vodafone, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha provveduto ad aggiornare il listino delle proprie offerte operator attack, nella fattispecie quelle della gamma Vodafone Special; nel frattempo è in preparazione la promozione Vodafone Happy Christmas.

Vodafone Special: ecco le offerte operator attack disponibili

A partire dallo scorso 27 novembre, Vodafone ha aggiornato il listino delle offerte Special: da una parte si registra l’uscita di scena di Vodafone Special Unlimited a 9,99 euro al mese, dall’altra rimangono disponibili soluzioni operator attack a partire da 6,99 euro al mese.

Ecco le offerte attualmente attivabili:

Vodafone Special 100 Digital Edition include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese , solo con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica. Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM). Il costo di attivazione è di 1 centesimo di euro. L’offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile) ed è disponibile anche online al seguente link. Come raccontato nei giorni scorsi, le nuove attivazioni dell’offerta includono anche la promozione Vodafone Xmas Gift, che sarà valida fino al 10 gennaio 2021 e offre 6 mesi di NOW TV Pass Cinema in regalo.

Per ogni nuova offerta, il cliente è tenuto a sostenere il costo standard per la nuova SIM Vodafone: 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Inoltre, tutte le offerte descritte sono compatibili con il meccanismo di convergenza fisso-mobile Vodafone Giga Family.

Vodafone Happy Christmas

A partire dal 1 dicembre 2020 e fino al 10 gennaio 2021, nei punti vendita fisici sarà disponibile la nuova promozione natalizia Vodafone Happy Christmas, che comprenderà sconti su numerosi smartphone e dei regali.

L’elenco degli smartphone compatibili sarà più lungo, ma, in attesa del listino coi prezzi, ecco alcuni esempi interessanti: Redmi Note 9S, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi 10T Lite, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A42 5G, Oppo A72, Oppo Reno4 Z 5G, Huawei P Smart 2021 e TLC 20 5G.

Vodafone ha previsto dei ghiotti regali per i clienti che opteranno per l’acquisto a rate, ad esempio: Infinito Mi 10 Edition darà diritto a ricevere gratis Xiaomi Mi Scooter Essential, mentre, nel caso di Infinito S20 Edition, Samsung Galaxy S20 FE regalerà le Samsung Galaxy Buds e Samsung Galaxy S20 5G il tablet Samsung Galaxy Tab A7.

In aggiunta a questo, tutti i clienti Vodafone Infinito che acquisteranno uno smartphone a rate in abbinamento alla propria offerta riceveranno automaticamente la promozione Infinito Xmas.

Vodafone Happy Christmas coinvolgerà anche tutti i nuovi e già clienti che sceglieranno di acquistare uno smartphone a rate, in un’unica soluzione o tramite Flexy Pay – con anticipo zero e, a scelta, 12, 20 o 30 rate mensili – con finanziamento Compass e pagamento tramite carta di credito, conto corrente bancario o bollettino postale. In questo caso la promo Infinito Xmas si attiverà entro le 72 ore successive, a patto che sia attiva la Promo Compass.

Naturalmente, per l’acquisto di smartphone a rate è sempre disponibile il servizio TNP (Telefono No Problem), con 24 o 30 rate, eventuale anticipo, contributo di recesso anticipato e costo di attivazione (9,99 euro per nuovi clienti, 19,99 euro per già clienti). L’attivazione di Infinito Xmas avverrà automaticamente e gratuitamente.