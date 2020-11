Oggi, venerdì 27 novembre 2020, gli utenti iscritti al programma di fidelizzazione Vodafone Happy Black, potrebbero ricevere una interessante offerta aprendo l’applicazione mobile. L’operatore rosso, infatti, sta proponendo ad alcuni utenti l’offerta Vodafone Infinito Xmas al prezzo di 9,99 euro.

Vodafone offre giga, minuti e SMS illimitati

Ma cosa offre Vodafone Infinito Xmas? L’offerta di Vodafone permette di utilizzare giga, minuti e SMS senza limiti per due mesi pagando 9,99 euro una tantum. Al termine dei due mesi di promozione, Vodafone Infinito Xmas si disattiverà automaticamente e tornerà in essere il proprio piano tariffario con la compagnia.

La navigazione gratuita è disponibile in tutta Italia su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it anche in hotspot, ma solo a seguito dell’arrivo dell’SMS di conferma di attivazione della promozione Vodafone Infinito Xmas.

Alcuni clienti, inoltre, stanno segnalando che l’offerta in questione viene proposta ad un prezzo differente rispetto ai 9,99 euro indicati all’interno di questa news, il che potrebbe dipendere anche dal tipo di piano tariffario attivo sulla SIM Vodafone. In ogni caso, resta comunque identico il bundle che prevede giga di traffico, muniti e SMS illimitati per 2 mesi.

Se siete clienti Vodafone Happy potete controllare la disponibilità della promozione avviando l’applicazione My Vodafone disponibile sul Play Store tramite il badge sottostante.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche