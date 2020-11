A inizio ottobre vi avevamo parlato di una feature in arrivo sull’applicazione Gboard di Google, ovvero la possibilità di dettare un messaggio con la propria voce utilizzando Assistente Google. In queste ore diversi utenti muniti di Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a e Google Pixel 5 stanno iniziando a notare un messaggio su Gboard che li inviata a provare la nuova feature, com’è possibile notare dalla galleria di immagini sottostanti.

Parte il rollout per molti Google Pixel

La funzione, attivabile tramite un tap sull’icona del microfono, permette all’utente di parlare e vedere il testo trascritto in tempo reale grazie ad Assistente Google, sfruttando anche i comandi “Clear” e “Send” rispettivamente per eliminare e inviare il messaggio dettato.

All’interno della nuova sezione delle impostazioni di Gboard è possibile attivare la funzione che aggiunge automaticamente la punteggiatura (punti e virgole) in base all’intonazione e alla cadenza, così come scaricare il pacchetto lingue per sfruttare la funzionalità anche in assenza di connessione ad Internet.

Al momento la novità della Gboard non sembra essere disponibile sui terminali Google presenti in redazione, e molto probabilmente ci vorrà del tempo prima che sarà disponibile anche nel nostro Paese.

La funzione sembra essere in rollout per i Pixel sopracitati muniti della più recente versione beta di Google Gboard, disponibile tramite questo link del Play Store o tramite quest’altro di APK Mirror.

L’avete per caso ricevuta? Se sì, fatecelo sapere nei commenti qui in basso!