Sebbene Google sia in prima linea per combattere lo spam alla radice, non è la prima volta che ci imbattiamo in alcuni problemi relativi ad alcune delle più importanti applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View. Abbiamo già visto, ad esempio, importanti ondate di spam interessare Google Foto e non solo.

Non si arresta lo spam su alcune app Google

Purtroppo, come possiamo notare in alcuni post pubblicati sulla community ufficiale, diversi utenti sono tornati ancora una volta ad avere problemi di spam in applicazioni come Google Calendar, Google Drive e Google Foto. Il motivo è che, purtroppo, Google non ha ancora instaurato un livello di protezione che evita ad estranei di aggiungerci ad album fotografici, inviarci file, oppure creare eventi in calendario semplicemente conoscendo il nostro indirizzo email.

Inoltre, come riporta anche 9to5google, sembra che gli spammer hanno scoperto che, utilizzando lo spazio per i commenti di Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni, possono inviare qualsiasi genere di messaggio (email) a persone estranee e vedere Google come mittente dell’email.

Ovviamente basta una rapida occhiata al corpo dell’email per scoprire che in realtà si tratta di spam e niente più, ma alcuni utenti potrebbero cadere in trappola e magari essere portati a cliccare su link sospetti contenuti all’interno delle email.

Vi è mai capitato di essere vittime di questo genere di spam? Siete riusciti a risolvere il problema? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

