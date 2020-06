Torniamo ad occuparci di Google Foto, una delle app di maggior successo del colosso di Mountain View, che ieri ne ha annunciato un’importante riprogettazione.

Stando a quanto riportato dallo staff di Android Authority, pare che sia in atto una campagna di spam via email che ha ad oggetto proprio questo popolare servizio di Google.

Una finta email di Google Foto è soltanto spam

Sta circolando, infatti, una finta email di Google Foto nella quale si avvisa l’utente che le sue immagini sono state “pubblicate”, spingendolo così a credere che per errore abbia dato il proprio consenso a pubblicare delle foto, il tutto con l’obiettivo di indurlo a visitare un sito Web e scaricare del software.

Nel caso in cui doveste ricevere email di questo tipo, il consiglio è quello di prestare molta attenzione e ciò anche nell’ipotesi in cui dovessero contenere immagini originali di Google Foto (si tratta, infatti, di un trucco che i truffatori usano per dare ai loro messaggi un aspetto legittimo e rendere la vittima più propensa a “cadere nella rete”).

Molto probabilmente il software scaricato da quel sito è una qualche forma di malware, nel peggiore dei casi persino ransomware. In sostanza, il consiglio è di muoversi con cautela.