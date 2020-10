A un anno e mezzo di distanza dall’annuncio del Google I/O 2019, si torna a parlare della Driving Mode di Google Assistant, una funzionalità che dovrebbe sostituire l’app Android Auto sugli smartphone.

Secondo quanto emerso il roll out della nuova interfaccia è già stato avviato, come dimostrano i diversi screenshot pubblicati su XDA. Ecco cosa compare toccando sulle impostazioni di navigazione di Google Maps: una pagina dedicata alla Driving Mode di Google Assistant personalizzabile con alcune opzioni.

Come potete notare, è possibile che si tratti di semplici prove perché l’interfaccia grafica risulta essere piuttosto diversa rispetto a quella mostrata da Google durante la presentazione citata. Ma visto il tempo passato, non escludiamo tuttavia eventuali ripensamenti che avrebbero condotto a una grafica del genere.

Comunque, ecco una serie di screenshot che la mostrano meglio nei suoi dettagli.

Previous Next Fullscreen

Secondo quanto emerso, tale implementazione della Driving Mode di Google Assistant non risulta essere legata a una particolare versione di Google Maps e dell’app Google. In ogni caso, qui sotto trovate i link al download per scaricare le ultime versioni disponibili sul Google Play Store.

Potrebbe interessarti anche: Tante novità in arrivo su Google Maps per scoprire e visitare luoghi in sicurezza