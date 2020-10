Google Maps è l’applicazione numero 1 al mondo per quanto riguarda la navigazione su strada, ma fornisce anche tantissime feature pensate per scoprire informazioni su negozi, ristoranti, parchi e molto altro. Durante l’emergenza Coronavirus milioni e milioni di persone si sono rivolte a Google per controllare alcune informazioni sui negozi, come ad esempio gli orari di apertura e chiusura, se sono presenti soluzioni per tutelare la salute pubblica (mascherine e distanziamento sociale, ad esempio), gli orari in cui è possibile trovare meno clienti in negozio e tanto altro.

Informazioni essenziali a portata di tap

In queste ore, durante l’evento Search On, il colosso di Mountain View ha svelato una serie di importanti novità pensate per garantire la salute degli utenti durante l’utilizzo di Google Maps. Il team di sviluppo di Google ha annunciato che nel corso dei prossimi mesi incrementerà di 5 volte le informazioni disponibili all’interno della scheda informativa dei negozi, includendo anche aree all’aperto come spiagge, parchi, stazioni di servizio, alimentari, farmacie e tanto altro. Tutte queste informazioni compariranno automaticamente sulla mappa senza che sia più necessario tappare su un negozio specifico per controllare la quantità di persone attualmente presenti in esso – la funzione sarà presto disponibile su Android, iOS e desktop.

Per massimizzare ancora di più la quantità e qualità delle informazioni per gli esercizi commerciali, da aprile 2020 l’azienda sta facendo ricorso a Google Duplex per verificare e aggiornare i dettagli presenti all’interno dell’apposita schermata dei negozi. Durante questi mesi l’AI di Google ha operato più di 3 milioni di aggiornamenti per gli orari di apertura e chiusura dei negozi, la disponibilità di servizi aggiuntivi come la consegna a domicilio oppure la disponibilità di igienizzanti in loco, se è necessario indossare la mascherina e se i dipendenti rispettano le norme sanitarie richieste in questi mesi.

Ben presto nella sezione “Panoramica” sarà possibile apprendere le misure di sicurezza presenti in ogni esercizio commerciale, come la necessità di prenotazione, il controllo della temperatura in loco, la presenza di separatori in plexiglass e tanto altro.

Live View si fa ancora più utile

Infine, Live View si appresta a mostrare in tempo reale diverse informazioni direttamente all’interno di Google Maps, semplicemente muovendo il proprio smartphone alla ricerca di un bar o un ristorante in cui fermarsi. Infatti, tramite l’utilizzo della Realtà Aumentata, Live View sarà in grado di mostrare se un negozio è aperto o chiuso, i feedback lasciati dagli utenti, se c’è confusione e se sono in atto accorgimenti per tutelare la salute pubblica e il distanziamento sociale.

La feature sarà disponibile a partire dai prossimi mesi.