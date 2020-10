La piattaforma Android Auto non è nuova a problemi, con numerosi inconvenienti rilevati da coloro che hanno eseguito l’aggiornamento ad Android 11 nelle ultime settimane. I problemi segnalati includono musica che si interrompe, nessun suono di notifica, la scomparsa dell’app calendario, problemi ad alcune app come Waze, audio delle chiamate non stereo, oltre a parlare improvvisamente in inglese.

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, l’update alla versione 5.7 di Android Auto causa alcuni problemi con Google Assistant che non risponde correttamente ai comandi.

L’aggiornamento 5.7 di Android Auto blocca Google Assistant

Sembra che la frase di attivazione standard “Ok, Google” e i tasti di attivazione del volante funzionino perfettamente, tuttavia Google Assistant sembra bloccarsi all’avvio mostrando solo l’animazione, senza rilevare l’input né produrre output.

Considerando che il lancio dell’aggiornamento 5.7 di Android Auto è attualmente alla fase iniziale, non è ancora chiaro quanto siano effettivamente diffusi i problemi di mancata risposta da parte di Google Assistant, tuttavia le segnalazioni sono pervenute da utenti di più dispositivi installati su differenti veicoli.

Se non altro sembra che il team di supporto abbia già iniziato a esaminare i problemi che alcuni automobilisti stanno affrontando con il rischio di incorrere in un pericoloso incrementato del nervosismo alla guida.

