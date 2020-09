Qualche giorno fa Google ha reso disponibile la nuova versione del robottino verde, Android 11, dopo i soliti mesi di anteprime sviluppatori e versioni di beta; a quanto pare, proprio Google avrebbe sfruttato poco questo periodo per lavorare sulla compatibilità di Android 11 con uno dei propri servizi: Android Auto.

Android Auto non funziona con Android 11

A quanto sembra, infatti, il web si sta popolando di utenti che segnalano di malfunzionamenti di Android Auto dopo l’aggiornamento ad Android 11 del proprio dispositivo; tra i problemi segnalati troviamo musica che si interrompe, nessun suono di notifica, la scomparsa dell’app calendario, problemi ad alcune app come Waze, audio delle chiamate non stereo.

Non solo, perché almeno due segnalazioni riguardano il soft brick del dispositivo connesso ad Android Auto (qui il racconto di un possessore di Pixel 3 XL), che ha richiesto un factory reset. Alcuni utenti di Reddit avrebbero individuato come disattivare la scansione dei dispositivi dal menu del Bluetooth del dispositivo possa limitare i problemi, ma di certo la situazione non sembra essere normale.

Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la nuova versione di Android Auto rilasciata da poco risolve il problema dell’app Calendario mancante. Non resta che attendere una soluzione anche per il resto dei problemi.