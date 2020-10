In troppi, tra coloro che utilizzano Android Auto, hanno dovuto confrontarsi negli ultimi giorni con un bug che troveremmo anche divertente, se non fosse estremamente fastidioso e se non intaccasse la concentrazione alla guida essendo quindi potenzialmente responsabile di situazioni di pericolo.

Non sono pochi i casi di smartphone Android configurati in italiano in cui, da un giorno all’altro, Android Auto ha iniziato a parlare in inglese. Qualcuno ha provato a disinstallare gli ultimi aggiornamenti all’app pensando che una versione fresca ma non freschissima di Android Auto potesse risolvere. Invece il problema è rimasto, indice che non è stato causato dall’ultima versione dell’app.

Difficile individuare la causa, ma un utente del nostro gruppo Facebook – Mattia Pierelli, che ringraziamo – ha condiviso una registrazione dello schermo in cui mostra come rimediare in pochi passaggi nell’attesa che Google risolva. La procedura è pressoché univoca per qualsiasi smartphone Android, a meno di qualche voce delle impostazioni chiamata in maniera leggermente diversa.

In sostanza bisogna entrare nel menù Sistema delle impostazioni, poi su Lingue e immissione, Avanzate, Output sintesi vocale e infine toccare l’ingranaggio alla destra di Motore preferito: a questo punto basta selezionare Espressiva alla voce Intonazione e il gioco è fatto. A questo indirizzo trovate il video che in 25 secondi mostra tutti i passaggi.

Grazie a Mattia per la segnalazione