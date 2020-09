Per quanto Android Auto sia un sistema di infotainment piuttosto semplice e facile da utilizzare, può risultare ostico superare le prime fasi delle impostazioni soprattutto per chi non è avvezzo alla tecnologia o non ha mai attivato Android Auto sulla propria automobile.

Una pagina di supporto per iniziare

Anche per questi motivi in queste ore Google ha deciso di pubblicare una pagina di supporto focalizzata a spiegare agli utenti come utilizzare Assistente Google, Google Maps e Google Play Store partendo dalle fasi iniziali delle impostazioni.

La pagina si chiama “Utilizzare le app e i servizi Google integrati nella tua auto” e, ad oggi, l’unica autovettura compatibile è la Polestar 2. Le istruzioni per iniziare ad impostare correttamente le varie sezioni di Android Auto possono variare in base al modello di auto posseduta, ma partono tutti dalla scelta della lingua, l’accettazione dei termini di utilizzo, il log in con il proprio account Google e come impostare Assistente Google e il Play Store per scaricare le applicazioni.

La fase di log dispone di un campo per accedere con il proprio smartphone Android tramite la ricezione di una speciale notifica sul proprio device, oppure per accedere con un iPhone scannerizzando un codice QR univoco. Oltre a descrivere le varie esperienze utente offerte da Android Auto come l’utilizzo di Assistente Google in auto, la pagina di supporto mette in risalto anche le seguenti feature: