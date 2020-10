OnePlus 6 e OnePlus 6T non sono esattamente gli ultimi nati del popolare brand cinese, tuttavia tornano oggi a far parlare di sé per via di un nuovo aggiornamento software in roll out.

L’ultima volta che vi avevamo segnalato un nuovo update per questi due modelli era stato con la OxygenOS 10.3.5 lo scorso mese di luglio. In quel caso era stato introdotto il supporto alle OnePlus Buds, insieme alle patch di sicurezza di quel mese e ad alcune ottimizzazioni.

Un mese più tardi, OnePlus 6 e OnePlus 6T erano stati presi nuovamente in considerazione, ma solo per evidenziare quali nuove feature del software del produttore non avrebbero ricevuto.

OnePlus 6/6T: le novità dell’aggiornamento OxygenOS 10.3.6

Adesso, come detto, OnePlus 6 e OnePlus 6T stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software, che introduce la versione 10.3.6 della OxygenOS e si segnala soprattutto per la presenza delle patch di sicurezza del mese di settembre 2020.

Ecco il registro delle modifiche completo di questo nuovo udpate:

Sistema Miglioramenti della stabilità di sistema e fix di bug generali

Patch di sicurezza di Android del 2020.09

Come aggiornare OnePlus 6 e OnePlus 6T

Il nuovo aggiornamento che porta OnePlus 6 e OnePlus 6T alla OxygenOS 10.3.6 è in roll out graduale, questo vuol dire che in un primo momento sarà distribuito ad un numero limitato di utenti. Una volta scongiurata la presenza di bug significativi, il roll out verrà ampliato a tutti i dispositivi compatibili.

Nel caso in cui possediate un OnePlus 6/6T e non vogliate aspettare l’arrivo dell’update tramite OTA, qui di seguito trovate i link utili per il flash manuale.

OxygenOS 10.3.6 per OnePlus 6:

OxygenOS 10.3.6 per OnePlus 6T:

Possedete un OnePlus 6 o un OnePlus 6T? Avete già ricevuto il nuovo aggiornamento? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

