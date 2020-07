Il mese di luglio di OnePlus ha avuto come attore principale OnePlus Nord, ma non per questo il produttore cinese si è dimenticato dei modelli precedenti: oggi, in particolare, tocca a OnePlus 6 e OnePlus 6T ricevere un nuovo aggiornamento software.

OnePlus 6/6T: le novità dell’aggiornamento alla OxygenOS 10.3.5

A dispetto delle attenzioni inevitabilmente calamitate dal lancio del nuovo prodotto, nel mese di luglio OnePlus non ha trascurato gli aggiornamenti software: se lo stesso OnePlus Nord ha ricevuto le cure necessarie a farlo arrivare pronto tra le mani dei primi acquirenti, un paio di giorni prima era stata la volta degli attuali flagship OnePlus 8/8 Pro.

In data odierna, invece, facciamo un passo indietro (o meglio, due): il produttore cinese ha annunciato con il solito thread sul proprio forum ufficiale il roll out di un nuovo aggiornamento software per i modelli del 2018, OnePlus 6 e OnePlus 6T.

Avevamo lasciato questi due modelli lo scorso mese di maggio e li ritroviamo adesso, con un update che li rende più al passo con i tempi.

OnePlus 6 e OnePlus 6T, come si evince dallo screenshot riportato, stanno ricevendo un pacchetto OTA da 248 MB, che introduce la OxygenOS 10.3.5 e porta in dote una serie di novità, tra le quali vale la pena segnalare le patch di sicurezza del mese di luglio 2020 e il supporto alle nuovissime OnePlus Buds. Ecco il registro delle modifiche completo:

Ottimizzazione della gestione della RAM

Supporto alle OnePlus Buds

Fix del bug che causava il crash di Google Chrome

Fix della schermata nera che compariva all’apertura di Logkit

Miglioramento della stabilità generale del sistema e fix di alcuni bug

Patch di sicurezza di Android di luglio 2020

Aggiornamento dei Google Mobile Services (GMS) a maggio 2020

Come installare l’aggiornamento su OnePlus 6 e OnePlus 6T

Il nuovo aggiornamento software per OnePlus 6 e OnePlus 6T è in rilascio via OTA, potete controllarne la disponibilità dalle Impostazioni di sistema o, in alternativa, c’è sempre Oxygen Updater.

