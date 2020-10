ASUS ha raccolto tantissimi consensi di pubblico e di critica con le ultime generazioni dei propri smartphone di punta, ma potrebbe far storcere qualche naso per la politica di distribuzione di Android 11.

Il rilascio di Android 11 da parte di Google ha portato del lavoro da svolgere lato software ai vari OEM e, immancabilmente, gli utenti a chiedersi se e quando il proprio smartphone riceverà la nuova versione del robottino verde.

Oggi, nello specifico, ci occupiamo delle vicende di casa ASUS e andiamo a vedere quali modelli del produttore taiwanese saranno destinatari della nuova major release di Android.

Android 11: ecco su quali modelli ASUS arriverà

In prima linea per ricevere l’aggiornamento ad Android 11 ci saranno naturalmente i più recenti smartphone di punta del brand, vale a dire ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro. Questi due modelli si segnalano anche per avere già ricevuto un primo assaggio delle novità in arrivo nelle forme di una prima versione beta dell’update.

In compagnia dei due smartphone con l’iconica tripla Flip Camera ci sarà sicuramente il re del mobile gaming, il potente e imponente ASUS ROG Phone 3 (ecco la nostra recensione).

Messi da parte gli ultimi top di gamma di ASUS, non rimangono in realtà molti modelli da elencare. Il produttore taiwanese promette per i propri smartphone due major release di Android, ne consegue che (in teoria) tutti i modelli arrivati sul mercato con Android 9 Pie e Android 10 dovrebbero essere sicuri dell’update.

Per i top di gamma della scorsa generazione non ci saranno problemi: ASUS ZenFone 6 e ASUS ROG Phone 2 riceveranno sicuramente Android 11 e anzi il primo ha ricevuto la prima beta quasi un mese fa.

Per quanto riguarda ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5Z, il produttore sta compiendo le valutazioni del caso, ma per il momento si va verso l’esclusione.

Infine, essendo arrivati sul mercato con Android 8.0 Oreo, non hanno speranze di ricevere Android 11 i vari ASUS ZenFone Max Pro M1, ZenFone Max Pro M2, ZenFone Max Plus M2, ZenFone Live L2 e ZenFone Max Shot.