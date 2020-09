La scorsa settimana ASUS ha rilasciato una prima versione beta di Android 11 per ASUS ZenFone 6 ma gli sviluppatori del produttore asiatico si stanno dedicando anche ai nuovi modelli top di gamma dell’azienda: ci riferiamo ovviamente alla serie ASUS ZenFone 7.

Ebbene, il produttore ha avviato un programma di beta testing pubblico di Android 11 sia per ASUS ZenFone 7 (modello numero ZS670KS) che per la variante Pro (modello numero ZS671KS) e sul forum ufficiale ha invitato gli utenti interessati ad aderire a tale iniziativa a proporre la propria candidatura (qui trovate la pagina dedicata).

Il programma di beta testing di Android 11 per ASUS ZenFone 7

Gli utenti interessati hanno tempo fino al 5 ottobre 2020 per proporsi come tester e quelli selezionati dal produttore saranno avvisati via email.

Tra i requisiti per partecipare vi sono la disponibilità di uno dei due smartphone (che non devono essere stati sbloccati e devono avere la versione software 29.12.18.16), l’iscrizione alla community di ZenTalk, la capacità di leggere e scrivere in inglese e una discreta conoscenza di Android.

Gli utenti selezionati possono registrarsi al programma di beta testing andando su Impostazioni, quindi Sistema e Aggiornamento sistema, cliccando sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra e iscrivendosi.

Il team di ASUS ricorda che il firmware beta non supporta Google Pay e alcune app finanziarie e potrebbero esserci altre limitazioni.

