Qualche giorno fa Very Mobile ha lanciato sul sito le sue prime offerte con eSIM, per iniziare a testare il servizio che non richiede una scheda fisica. Dopo qualche ritardo, le e-mail per le attivazioni hanno iniziato a farsi vedere, e ora sul sito dell’operatore virtuale di WINDTRE sono ricomparse le schede virtuali.

Tornano le eSIM sul sito Very Mobile, ma non potete acquistarle (per ora)

All’interno del sito Very Mobile è comparsa nuovamente una pagina dedicata alle offerte con eSIM, anche se purtroppo per il momento non è ancora possibile acquistare nulla. In ogni caso possiamo dare un’occhiata alle tariffe proposte che sono tre con 30 giga e tre con 40 giga:

30 giga , minuti e SMS illimitati a 6,99 euro (da Iliad, Coop Voce, Fastweb e alcuni virtuali), 8,99 euro per nuovi numeri e 13,99 euro (da TIM, Vodafone, Kena e altri), con 5 euro di costo di attivazione;

, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro (da Iliad, Coop Voce, Fastweb e alcuni virtuali), 8,99 euro per nuovi numeri e 13,99 euro (da TIM, Vodafone, Kena e altri), con 5 euro di costo di attivazione; 40 giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro (da Iliad, Coop Voce, Fastweb e alcuni virtuali), 9,99 euro per nuovi numeri e 16,99 euro (da TIM, Vodafone, Kena e altri), con 5 euro di costo di attivazione.

Sparisce dunque l’offerta da 4,99 euro inizialmente proposta per i test delle eSIM, che metteva a disposizione le stesse soglie di quella da 30 giga. Come anticipato, si tratta per ora solo di una pagina “di test”, ma siamo certi che a breve sarà possibile acquistare le nuove schede virtuali sul sito Very Mobile.

Avete già avuto modo di ordinare una eSIM nei giorni scorsi? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.

