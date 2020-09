Nel corso degli ultimi giorni l’operatore virtuale Very Mobile ha offerto la possibilità di provare le sue eSIM (SIM digitale che non richiede l’utilizzo di una scheda fisica) con l’obiettivo di testarle prima di metterle a disposizione di tutti gli utenti interessati.

I clienti che erano riusciti a sottoscrivere l’offerta Very 4.99 con eSIM nel breve periodo in cui era disponibile lamentavano il mancato ricevimento della mail contenente il seriale della eSIM e il relativo QR Code per scaricare e installare la propria SIM virtuale sul dispositivo abilitato.

Very Mobile invia l’email per attivare l’eSIM

Nelle ultime ore queste persone sono state contattate telefonicamente dal servizio clienti di Very Mobile. Scusandosi per il ritardo nell’invio dell’email, l’operatore ha rassicurato i nuovi clienti informandoli che l’email per attivare le eSIM sarà inviata nell’arco delle prossime ore.

La possibilità di sperimentare le eSIM di Very Mobile era riservata ai clienti che sottoscrivevano l’offerta Very 4.99 che, a fronte del pagamento di un canone mensile di 4,99 euro, mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati su rete WINDTRE, con velocità in download e in upload fino a 30 Mbps. Nella nostra pagina dedicata potete trovare tutte le offerte di Very Mobile.

