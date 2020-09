Se siete alla ricerca di un’offerta telefonica dal buon rapporto qualità/prezzo, Very Mobile, l’operatore telefonico virtuale di WINDTRE, potrebbe avere ciò che fa al caso vostro.

Ci riferiamo all’offerta Very 4.99 che, dietro il pagamento di un canone mensile di 4,99 euro, mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 30 giga di traffico dati (su rete WINDTRE, con velocità in download e in upload fino a 30 Mbps).

Tale offerta, che prevede una spesa iniziale di 9,99 euro (5 euro per l’attivazione e 4,99 euro per il primo mese) è disponibile soltanto attivando un nuovo numero o con portabilità per chi proviene da CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Very Mobile testa le sue eSIM

Chi attiverà tale offerta avrà anche la possibilità di provare le eSIM di Very Mobile (ossia una SIM digitale che non richiede l’utilizzo di una scheda fisica): pare, infatti, che sia stata lanciata dall’operatore proprio con l’obiettivo di usarla come base per un test su questo nuovo servizio, probabilmente prima di metterlo a disposizione di tutti gli utenti interessati.

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

