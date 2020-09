Quali smartphone e tablet Samsung Galaxy riceveranno Android 11? Se vi state chiedendo se il vostro device Samsung sarà aggiornato ad Android 11, la cui release finale è attesa sui Google Pixel a breve, siete capitati nel posto giusto: vediamo di chiarire i vostri dubbi con un elenco dei dispositivi che, secondo noi e secondo l’operato passato del produttore, riceveranno la prossima release.

Smartphone Samsung Galaxy che si aggiorneranno ad Android 11

Certo l’aggiornamento degli ultimi top di gamma 2020 di casa Samsung come Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G, ma anche di smartphone di fascia medio-alta come Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Note 10 Lite. Certo l’arrivo di Android 11 anche sui top di gamma dello scorso anno, ossia Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. Anche i tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ avranno sicuramente l’update ad Android 11.

Finora Samsung ha aggiornato i suoi dispositivi di fascia alta (e in molti casi media) per due major release, ma di recente ha diffuso una lista dei modelli che si spingeranno fino ad almeno tre versioni di Android. Com’era prevedibile, all’interno di quest’ultima non compaiono Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9, che saranno gli ultimi flagship a fermarsi a due.

Ecco dunque la lista degli smartphone Samsung Galaxy che si aggiorneranno ad Android 11 secondo noi:

Samsung Galaxy di fascia alta

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra 5G (e varianti 5G)

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 5G, S20+ 5G e S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e (e varianti 5G)

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ (e varianti 5G)

Samsung Galaxy Z Fold2 e Fold2 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G

Samsung Galaxy di fascia media

Samsung Galaxy A30, A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A50, A50s

Samsung Galaxy A51, A51 5G

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70, A70s

Samsung Galaxy A71, A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy di fascia bassa

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A10, A10e, A10s

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A20, A20e, A20s

Samsung Galaxy A21, A21s

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy rugged

Samsung Galaxy Xcover 4s

Samsung Galaxy Xcover FieldPro

Samsung Galaxy Xcover Pro

Tablet Samsung Galaxy che si aggiorneranno ad Android 11

Discorso un po’ più “complicato” per quanto riguarda i tablet Samsung Galaxy, che fino a non molto tempo fa sono spesso stati “dimenticati” più del dovuto. Ecco quali tablet Samsung Galaxy si aggiorneranno ad Android 11 secondo noi, anche basandoci sulla lista delle tre major release:

Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ (e varianti 5G)

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6 (e varianti 5G)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Quando arriverà Android 11 sui Samsung Galaxy

Ancora presto per fare previsioni precise. Guardando agli anni scorsi, i primi smartphone a ricevere Android 11 con la presunta One UI 3.0 saranno quasi certamente Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G: per loro il rilascio potrebbe avvenire entro la fine del 2020, con una fase beta pubblica in autunno.

Tra l’inizio del 2021 e la successiva primavera dovrebbero poi essere aggiornati tanti smartphone e tablet, tra cui i top di gamma 2019 e i medio gamma più attuali, per poi continuare con i dispositivi di fascia più bassa e meno recenti. Sapremo darvi indicazioni più precise nelle prossime settimane, dopo che Google rilascerà la versione stabile di Android 11.

Questi erano dunque i dispositivi Samsung Galaxy che riceveranno Android 11 e che saranno aggiornati alla prossima major release secondo noi. Fateci sapere cosa ne pensate e se per voi abbiamo dimenticato qualche smartphone o tablet nel solito box qui in basso. Siamo stati troppo ottimistici?