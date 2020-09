Promessa mantenuta da parte di Samsung, che sta distribuendo in queste ore la sua nuova interfaccia utente One UI 2.5. Stavolta chi l’accoglie a braccia aperte è Samsung Galaxy S10 Lite, che beneficia di alcune migliorie e correzioni che scopriamo subito insieme.

Le novità dell’aggiornamento One UI 2.5 di Samsung Galaxy S10 Lite

L’aggiornamento alla One UI 2.5 di Samsung Galaxy S10 Lite non è tanto ricco quanto ce lo aspettavamo, ma le novità non mancano. Niente modalità video Pro avanzata, ad esempio, ma solo una migliorata gestione della durata degli intervalli di selezione di Scatto Singolo e l’arrivo di un suono per le foto in movimento, per quel che riguarda il software fotografico.

La One UI 2.5 ora permette inoltre agli utenti di sfruttare le gesture di navigazione di Google anche con i launcher di terze parti, ma a parte questo, non introduce su S10 Lite ulteriori novità.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite

Nel momento in cui scriviamo l’aggiornamento in questione, identificato dal numero di build G770FXXU3CTH4, è in roll out via OTA in Spagna, già dall’inizio di questa settimana, segno che, nel giro di qualche giorno, dovrebbe arrivare anche in Italia.

Per verificarne la disponibilità, come al solito, vi invitiamo a controllare la sezione relativa agli aggiornamenti di Samsung Galaxy S10 Lite. Una volta notificato, non c’è altro da fare che toccare su Scarica e installa e attendere il completamento del processo.

Leggi anche: Le 10 funzioni nascoste degli smartphone Samsung che dovete conoscere