Così come previsto, Redmi ha annunciato ufficialmente il suo nuovo atteso smartphone top di gamma: stiamo parlando di Redmi K30 Ultra, un telefono 5G lanciato per festeggiare il decimo compleanno di Xiaomi.

I punti di forza di Redmi K30 Ultra

Basta dare un rapido sguardo alle principali caratteristiche di questo smartphone per capire che ci troviamo di fronte ad un device dalle grandi potenzialità: display AMOLED con refresh rate a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 1000+ realizzato con tecnologia a 7 nm, supporto alla connettività 5G, quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel, doppio altoparlante stereo e batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W).

La scheda tecnica

Questa la scheda tecnica completa di Redmi K30 Ultra:

display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate 120 Hz, luminosità fino a 1.200 nits, supporto HDR10+, touch sampling rate 240 Hz e contrast ratio 5.000.000:1

processore MediaTek Dimensity 1000+ 5G

memoria: 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB, 8GB+512GB

quadrupla fotocamera posteriore: sensore primario da 64 megapixel (1.6μm 4-in-1 Super Pixel), sensore ultra grandangolare da 13 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel

fotocamera frontale a scomparsa da 20 megapixel (con supporto slow motion a 120 fps)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo

batteria da 4.500 mAh (ricarica rapida a 33 W)

connettività 5G (SA/NSA, Dual 5G standby), WiFi 6, NFC, IR, ingresso jack audio da 3,5 mm

doppio altoparlante stereo, certificazione Hi-Res Audio

dimensioni: 163,3 x 75,4 x 9,1 mm

peso: 213 grammi

colori: Moonlight White, Midnight Black, Mint Green

Prezzo e disponibilità

Redmi K30 Ultra farà il suo esordio sul mercato in Cina venerdì 14 agosto a partire da un prezzo pari al cambio a circa 240 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda l’Europa.