OnePlus Nord, come abbiamo scritto all’interno della recensione linkata in calce all’articolo, rappresenta la migliore scelta per quanto riguarda la fascia media. Il prezzo economico e concorrenziale nasconde un’esperienza utente di alto livello, merito certamente del processore Snapdragon 765G e di una estrema pulizia e fluidità di OxygenOS basata su Android 10.

Supporto a tutte le feature di YouTube

In queste ore il medio gamma di OnePlus riceve la certificazione di YouTube, il che conferma ciò che avevamo già avuto modo di verificare con mano da qualche settimana a questa parte. La certificazione indica che lo smartphone dell’azienda cinese è in grado di supportare tutte le feature offerte da YouTube, come ad esempio la riproduzione di video HDR, l’encoding di video a risoluzione 4K, video a 360°, supporto ai codec VP9 e tanto altro.

Queste sono alcune delle feature che uno smartphone deve possedere per potere ricevere la YouTube Signature Device, cosa che OnePlus Nord non fatica ad offrire. Ovviamente lo smartphone di OnePlus non è l’unico della compagnia a soddisfare i requisiti per ottenere la certificazione di YouTube; prima di lui l’hanno ricevuta anche OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro e OnePlus 6T.

