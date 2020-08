Se il fine settimana è già di per sé decisamente caldo, quello degli aggiornamenti software per dispositivi Android è infuocato: dopo le decine di update che vi abbiamo presentato solo nella giornata di ieri, anche oggi ce ne sono quattro da prendere in considerazione e gli smartphone interessati sono il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip e tre Redmi: Redmi Note 9S, Redmi 7A e Redmi 6 Pro.

Samsung Galaxy Z Flip: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dallo smartphone più prestigioso del lotto: Samsung Galaxy Z Flip, apprezzato pieghevole della casa coreana, ha iniziato a ricevere la nuovissima One UI 2.5 (che arriverà su questi modelli). Il roll out riguarda più precisamente il modello LTE, dunque non ancora Samsung Galaxy Z Flip 5G, che comunque non dovrebbe tardare.

Insomma, Samsung tiene fede all’ottima reputazione che si sta facendo nel mondo Android in fatto di supporto software dei propri dispositivi (avete visto la lista dei 38 modelli che saranno aggiornati per tre anni?). Portata al debutto da Samsung Galaxy Note 20/Note 20 Ultra 5G, la One UI 2.5 è già stata rilasciata per la serie Galaxy S20 e continua a diffondersi.

Negli USA, dove il roll out è partito, Samsung Galaxy Z Flip sta ricevendo la build F700U1UEU2BTGE con un pacchetto OTA bello corposo (circa 1,2 GB) e, per quanto riguarda le novità, il modello LTE accorcia il gap da quello 5G.

Il grande assente di questo aggiornamento dovrebbe essere DeX wireless (visto che il device non supporta nemmeno la versione cablata). Nel comparto imaging arriva la modalità Pro video, che permette di selezionare quale microfono usare per la cattura dell’audio, di registrare tramite microfoni USB e Bluetooth e include l’opzione per i video in 21:9.

Il registro delle modifiche, visibile nello screenshot riportato, segnala anche novità per il Wi-Fi –l’opzione per richiedere la password ad un contatto salvato –, per Samsung Keyboard – risultati di ricerca di YouTube, la tastiera split in modalità landscape e una più comoda ricerca tra le lingue supportate –, il supporto agli stickers Bitmoji per l’Always On Display (con l’orologio) e nuove funzioni di SOS nei Messaggi. A condire il tutto, inoltre, sono presenti le patch di sicurezza, o meglio la SMR (Security Maintenance Release) del mese di agosto 2020.

Redmi Note 9S, Redmi 7A, Redmi 6 Pro: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone a marchio Redmi coivolti negli aggiornamenti odierni sono, come detto, tre e appartengono a tre generazioni diverse.

Paradossalmente, il più recente dei tre, che peraltro è anche quello di fascia leggermente superiore, è anche quello che riceve l’update meno interessante. Parliamo di Redmi Note 9S, valido rappresentante della serie Note 9 che ha l’unico grande neo dell’assenza del chip NFC. Questo modello sta ricevendo la nuova build in versione Global Stable, la versione è la v11.0.11.0.QJWMIXM, dunque ancora MIUI 11. Il contenuto dell’aggiornamento è rappresentato unicamente dalle patch di sicurezza di agosto 2020.

Già aggiornato ad Android 10 e in lista per la MIUI 12, Redmi 7A si accoda al modello appena citato e inizia a ricevere le patch di sicurezza di agosto 2020. La nuova build in roll out è la v11.0.2.0.QCMINXM, ovvero quella destinata al mercato indiano. Lo stesso update sta comunque già arrivando anche in Russia, insomma si sta già espandendo.

Infine, (Xiaomi) Redmi 6 Pro, il più vecchio del trio, torna a far parlare di sé e lo fa con un major update: lanciato nel 2018 con Android 8.1 Oreo e la MIUI 10 e portato alla MIUI 11 Global verso la fine del 2019 con un carico di novità (Quick Replies, Mi Share, Floating Calculator e altro), adesso compie un passo in avanti ulteriore con la MIUI 12 Global Stable.

Xiaomi non parla di Android 10, che difficilmente arriverà su Redmi 6 Pro, in ogni caso il roll out è partito dall’India e la build MIUI 12.0.2.0.PDMMIXM arriva in un pacchetto OTA da 644 MB, che include anche le patch di sicurezza di agosto 2020. Per le novità della MIUI 12, vi rimandiamo al nostro video dedicato:

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip, Redmi Note 9S, Redmi 7A e Redmi 6 Pro

Per tutti gli smartphone menzionati il roll out di questi nuovi aggiornamenti avverrà in maniera graduale e, se non li avete già ricevuti, dovrete soltanto pazientare un po’. Potete comunque eseguire un controllo manuale di disponibilità seguendo il classico percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema/software.

Nel caso di Redmi 6 Pro, a questo link è disponibile il download della ROM per il flash da recovery, ma potrebbe non funzionare correttamente.

Possedete uno di questi smartphone e avete ricevuto gli aggiornamenti illustrati? Ditecelo nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip