La giornata di oggi è particolarmente ricca di aggiornamenti software per smartphone Android, i produttori coinvolti sono diversi – tra di essi spicca come al solito Samsung – e ci sono diversi modelli decisamente popolari interessati. Non perdiamo tempo e scopriamo i dettagli di questi nuovi update.

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus e Samsung Galaxy S10e: le novità dell’aggiornamento

Partiamo proprio da Samsung e, in particolare, dagli ex top di gamma Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus e Samsung Galaxy S10e: tutti e tre, infatti, stanno ricevendo l’aggiornamento con le nuovissime patch di sicurezza del mese di luglio 2020.

A dirla tutta, il produttore sudcoreano, che ovviamente non ha ancora illustrato i dettagli della nuova SMR (Security Maintenance Release), ha già rilasciato questo update per diversi altri modelli, come la serie Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy A50.

Tornando a Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus e Samsung Galaxy S10e, il roll out ha già raggiunto l’Europa e addirittura oltre 20 Paesi, pertanto, se non lo avete ancora ricevuto, sarà questione di ore o al massimo di un paio di giorni.

I tre ex flagship stanno ricevendo la nuova build G97xFXXS7CTF3. Il contenuto, in realtà, non è entusiasmante, visto che ci sono soltanto fix relativi alla sicurezza e nessuna nuova funzione da segnalare.

Redmi 7A e Redmi 8: le novità dell’aggiornamento

Spostandoci in casa Redmi, sono due gli aggiornamenti da segnalare per altrettanti modelli low cost: Redmi 7A e il più nuovo Redmi 8 stanno ricevendo l’atteso update ad Android 10.

Per quanto riguarda il primo, Redmi 7A aveva già iniziato a ricevere Android 10, adesso però l’aggiornamento sta arrivando sul mercato indiano, pertanto, dopo aver oltrepassato i confini cinesi e raggiunto l’Europa, si sta diffondendo definitivamente a livello globale. Come potete vedere dagli screenshot riportati, Redmi 7A sta ricevendo un pacchetto OTA bello corposo da 1,6 GB con la build MIUI 11.0.1.0.QCMINXM. Le patch di sicurezza incluse sono, invece, ancora quelle di maggio 2020. Redmi 7A riceverà comunque anche la nuovissima MIUI 12, ma in quel caso l’attesa non è ancora finita.

Passando all’interessante Redmi 8, anche il nuovo base di gamma sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 10. In questo caso, come si evince dallo screenshot, la build è la MIUI 11.0.1.0 QCNCNXM, il file OTA pesa ben 2,0 GB e le patch di sicurezza sono quelle di giugno 2020. Questo roll out riguarda soltanto il mercato cinese, ma l’update non tarderà a sbarcare anche sulla scena internazionale. Naturalmente, anche Redmi 8 riceverà prossimamente la nuova MIUI 12.

Sony Xperia 1 II: le novità dell’aggiornamento

Passiamo adesso a Sony Xperia 1 II, il nuovissimo top di gamma dello storico produttore giapponese. Il nuovo aggiornamento non è particolarmente importante, visto che si tratta di un semplice update correttivo.

In particolare, Sony Xperia 1 II sta ricevendo la build versione 58.0.A.3.39. Purtroppo, come potete vedere dagli screenshot allegati, il produttore non include un changelog ufficiale. In mancanza di ulteriori chiarimenti, possiamo soltanto supporre la presenza di classici bugfix e generali miglioramenti di prestazioni.

HONOR View20: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo la carrellata di aggiornamenti odierni con HONOR View20. L’apprezzato device di casa HONOR, che fuori dai confini cinesi è ancora in attesa della nuova Magic UI 3.1 – con tutte le annesse novità per multitasking, multi-window, etc. – per adesso deve accontentarsi delle sole patch di sicurezza del mese di giugno 2020.

Più precisamente, HONOR View20 sta ricevendo la build 10.0.0.205 per effetto di un pacchetto OTA da 130 MB. Il registro delle modifiche non contiene menzione di altre novità di sorta.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10/S10+/S10e, Sony Xperia 1 II, Redmi 7a, Redmi 8, HONOR View20

Se possedete qualcuno degli smartphone elencati, potete verificare la disponibilità dei nuovi aggiornamenti software recandovi nelle Impostazioni di sistema ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti. Li avete già ricevuti? Fatecelo sapere nei commenti.