È iniziato oggi il roll out di One UI 2.5, la nuova interfaccia lanciata da smartphone con la serie Galaxy Note 20, sui flagship presentati nello scorso inverno, vale a dire la serie Galaxy S20, ma il colosso sud coreano non è intenzionato a fermarsi qui.

Nel comunicato stampa con cui Samsung ha annunciato il roll out della nuova One UI, sono presenti anche i modelli che nel corso delle prossime settimane riceveranno la nuova interfaccia attraverso un apposito aggiornamento. “Nascosta” alla fine del comunicato è infatti la lista che farà felici anche i possessori di smartphone presentati un paio di anni fa, che avrebbero potuto essere esclusi dall’aggiornamento.

Ecco dunque la lista completa degli smartphone Samsung, oltre alla serie Galaxy S20, che riceveranno One UI 2.5, anche se alcune funzioni potrebbero non essere presenti a causa di limitazioni hardware:

Samsung Galaxy S10/S10 5G

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 lite

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 10/Note 10 5G

Samsung Galaxy Note 1o+/Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10 lite

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Z Flip/Z Flip 5G

Samsung Galaxy Fold/Fold 5G

Sorprende quindi la presenza nella lista di Samsung Galaxy S9/S9+ e di Samsung Galaxy Note 9, che avevano ricevuto l’aggiornamento a One UI 2.1 solo dopo molti tentennamenti. Nel proprio comunicato Samsung si impegna a “fornire il più recente aggiornamento finché le specifiche hardware permettono di offrire un’esperienza mobile ottimizzata agli utenti“.

È dunque possibile che gli ingegneri sud coreani siano riusciti a ottimizzare particolarmente l’interfaccia per renderla fruibile anche sugli smartphone presentati nel corso del 2018, che a quanto pare sono considerati ancora sufficientemente performanti.