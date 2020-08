I fan di Samsung stanno per ricevere una sorpresa, in particolare i possessori di un Galaxy S20, dato che la società oggi sta inviando l’aggiornamento One UI 2.5 a tutta la gamma.

Samsung ha introdotto One UI 2.5 con la serie Galaxy Note 20 e sorprende che l’azienda la renda già disponibile ai proprietari di uno smartphone della serie Galaxy S20 che non dovranno aspettare a lungo per provare tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti inclusi nell’ultima iterazione di questa skin Android personalizzata.

Ciò include DeX wireless, modalità video Pro avanzata, possibilità di modificare la durata di Single Take e la possibilità utilizzare i gesti di navigazione con i launcher di terze parti.

Samsung rilascia One UI 2.5 per la gamma Galaxy S20

La serie Galaxy S20 è la prima a ricevere l’aggiornamento One UI 2.5. Samsung ha iniziato a distribuire la versione firmware G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 e G988BXXU4BTH5 rispettivamente per Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G.

Samsung ha iniziato a lanciare questo aggiornamento via OTA nei mercati di tutta Europa, inclusi Italia, Ungheria, Portogallo, Paesi Bassi e Germania e presto dovrebbe essere inviato anche in altri mercati.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20

Per verificare se l’aggiornamento One UI 2.5 è già disponibile per il vostro dispositivo della gamma Samsung Galaxy 20 è sufficiente andare in Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.