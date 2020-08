Tre nuovi smartphone Huawei hanno ottenuto oggi la certificazione presso l’ente per le telecomunicazioni cinese TEENA. Questi tre dispositivi sono riportati con i codici di modello OCE-AN00, NOH-AN00 e NOP-AN00 e identificati rispettivamente come Huawei Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+ / Mate 40 RS Porsche Design.

Secondo quanto riportato nei certificati, i tre flagship di Huawei sono dotati del supporto 5G dual-mode NSA/SA ed eseguono un’interfaccia EMUI basata sul sistema operativo Android.

La serie Huawei Mate 40 è prossima al lancio

Nella certificazione non sono disponibili altre specifiche, ma ora è chiaro che il lancio della serie Huawei Mate 40 è dietro l’angolo.

Secondo le prime indiscrezioni, Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro saranno dotati di un “display a cascata” con bordi particolarmente curvi e configurazioni triple e quadruple per la fotocamera posteriore con design a oblò.

La serie Huawei Mate 40 sarà probabilmente alimentata dal SoC Kirin 9000 e verrà fornita con EMUI 11 basata su Android 11, inoltre questi smartphone potrebbero ottenere un incremento della capacità di ricarica fino a 65 W.

Huawei Mate 40 dovrebbe debuttare a breve, tuttavia il lancio europeo potrebbe avvenire in ritardo rispetto a quello cinese. Sul fronte dei prezzi gli ultimi leak suggeriscono che Huawei Mate 40 Pro sarà proposto in tre varianti di memoria alle seguenti cifre: 730 euro per la versione da 128 GB, 790 euro per il modello da 256 GB e 900 euro per la variante da 512 GB.

Da non perdere: Migliori smartphone Huawei: la classifica di agosto 2020