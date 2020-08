La prossima serie di top di gamma di Huawei continua a essere anticipata da nuove indiscrezioni. Le ultime ci svelano i prezzi e alcune specifiche tecniche di Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro.

Caratteristiche tecniche di Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro

Sulla base di quanto emerso, Huawei Mate 40 Pro dovrebbe riproporre la soluzione “display a cascata”, cioè uno schermo con i bordi particolarmente curvi di BOE o LG con refresh rate a 90 Hz.

A bordo dovrebbe esserci un SoC Kirin 9000 e un comparto fotografico quadruplo composto da sensori da 50 e 80 megapixel, con al fianco una fotocamera periscopica e un sensore 3D ToF. L’accenno a “Liquid Lens” che emerge dalla fonte, dovrebbe far riferimento a una particolare soluzione proprietaria di Huawei che permette al sensore di essere utilizzato sia per l’autofocus che per la stabilizzazione.

Per quanto riguarda invece il fratello minore Huawei Mate 40, che dovrebbe arrivare solo in alcuni mercati, si parla di uno schermo curvo realizzato da LG, con diagonale da 6,67 pollici e frequenza d’aggiornamento a 90 Hz. Anche in questo caso, le fotocamere sarebbero quattro, con sensori da 50, 20 e 8 megapixel (zoom) e un ToF al corredo.

Per entrambi gli smartphone le fotocamere frontali dovrebbero essere due, incorporate nello schermo e con sistema di sblocco facciale 3D. Sono invece tre le cifre che trapelano per quel che concerne le batterie: 4.300, 4.600 e 5.000 mAh, segno che ci possa essere un terzo modello nella famiglia.

Prezzi di Huawei Mate 40 Pro

Lo stesso leaker ci anticipa anche i prezzi, presunti, del prossimo flagship della casa di Shenzhen. Huawei Mate 40 Pro dovrebbe essere proposto in tre varianti di memoria, alle seguenti cifre: