Quello di TrovApp non è un nome nuovo, si tratta di uno strumento di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi e che si rivela estremamente utile per gli smartphone Huawei più recenti, ovvero quelli privi dei servizi Google e dotati invece degli HMS (Huawei Mobile Services).

Questo discorso vale anche e soprattutto adesso che la lista dei device in questione sta crescendo (Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite 5G, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate Xs, Huawei MatePad Pro, tanto per citarne qualcuno).

TrovApp, applicazione tanto semplice quanto efficace sviluppata peraltro da un team italiano, permette infatti di trovare e scaricare da store affidabili numerose applicazioni mancanti sullo store proprietario AppGallery, andando così a rendere più completo il parco applicazioni disponibile.

TrovApp: nuove app e l’Help Desk

Nel corso dei mesi numerosi utenti hanno avuto modo di apprezzare l’utilità di TrovApp, che è andata evolvendosi e potenziandosi, fino a permettere di reperire agevolmente oltre 1.000 app diverse per i vari dispositivi Huawei, con tanto di suddivisione del catalogo in categorie (finanza, istruzione, strumenti e social network) per rendere più agevole la ricerca.

Qui entra poi in gioco il nuovo Help Desk, un vero e proprio servizio di assistenza agli utenti che il team di TrovApp ha deciso di implementare per semplificare ulteriomente la vita agli utenti finali. È sufficiente premere sull’icona delle cuffie in alto a destra per aprire una chat per chiedere aiuto al servizio clienti. Sarà possibile richiedere il supporto per qualsiasi necessità, sia essa relativa all’installazione delle app – durante la navigazione e la ricerca –, sia essa afferente agli aggiornamenti e alle nuove funzionalità delle applicazioni presenti.

Come scaricare TrovApp

TrovApp è disponibile al download su AppGallery per gli smartphone e tablet Huawei menzionati sopra, oltre che per i più economici Huawei P40 Lite E, Huawei Y6P e Huawaei Y5P.

