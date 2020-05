Ancora aggiornamenti in distribuzione su tre smartphone Android: quest’oggi si tratta di Huawei P40 Lite, ASUS ZenFone Max Pro (M2) e Redmi Note 8 Pro, che ricevono EMUI 10.1, una seconda beta di Android 10 e nuove patch di sicurezza. Andiamo a scoprire tutto più nel dettaglio.

Aggiornamento a EMUI 10.1 per Huawei P40 Lite in Europa

Partiamo da Huawei P40 Lite, che in Europa segue da vicino Huawei P30 e P30 Pro e inizia ad aggiornarsi alla EMUI 10.1, ovviamente basata su Android 10. In base al changelog le novità sono un po’ più “limitate” rispetto a quelle della gamma P30, ma includono funzioni come il migliorato multi tasking, la dark mode con supporto a più app di terze parti e le patch di sicurezza di maggio 2020, oltre a miglioramenti vari dal punto di vista delle performance di sistema.

Potete provare ad aggiornare il vostro Huawei P40 Lite recandovi nelle impostazioni di sistema, alla voce dedicata agli aggiornamenti software (si tratta di circa 1,5 GB di download). Nel caso non troviate ancora nulla non preoccupatevi, sarà una questione di ore (o giorni al massimo).

ASUS ZenFone Max Pro (M2) si aggiorna alla seconda beta di Android 10

Android 10 è arrivato su ASUS ZenFone Max Pro (M2) lo scorso febbraio grazie alla prima versione beta. La casa taiwanese ha ora rilasciato la seconda beta, versione 17.2018.1912.409, che reintroduce i DRM Widevine L1 e integra le patch di sicurezza di aprile 2020.

Tra le altre novità vale la pena citare i miglioramenti alla qualità di registrazione video (c’erano problemi con l’EIS) e alla qualità audio attraverso le cuffie, che si aggiungono ai perfezionamenti generici e alla soluzione di alcuni bug (come quello della schermata di sblocco). Potete aggiornare il vostro ASUS ZenFone Max Pro (M2) scaricando la seconda beta di Android 10 direttamente dal sito ufficiale (per modelli ZB630KL e ZB631KL).

Patch di maggio 2020 per Redmi Note 8 Pro in Italia

Redmi Note 8 Pro si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di maggio 2020. In distribuzione troviamo infatti la MIUI 11.0.3.0, che prevede un download di poco più di 500 MB.

Non sembra che il changelog includa altre novità rilevanti, ma se doveste scovare qualcosa di interessante vi invitiamo a condividerla nel solito box qui di seguito. Importante in ogni caso che il produttore mantenga aggiornato lo smartphone alle ultime patch di sicurezza. Potete aggiornare il vostro Redmi Note 8 Pro recandovi nella sezione dedicata agli aggiornamenti software delle impostazioni di sistema.

grazie a Marco S. per la segnalazione e lo screenshot di Redmi Note 8 Pro

