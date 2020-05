Grandi notizie per i possessori di Huawei P30 e Huawei P30 Pro: l’atteso aggiornamento software comprensivo della EMUI 10.1 ha già superato i confini cinesi e stanno già arrivando le prime segnalazioni dall’Europa.

Huawei P30 e Huawei P30 Pro: le novità dell’aggiornamento

Sono passati appena tre giorni da quando vi abbiamo parlato del rilascio dell’aggiornamento in versione stabile alla nuova EMUI 10.1 per Huawei P30 e Huawei P30 Pro (e non solo), ma a quanto pare questa volta il passaggio dal mercato cinese a quello globale è stato nettamente più veloce del solito: i due flagship dello scorso anno si stanno già aggiornando anche in Europa.

In particolare, la prima segnalazione è arrivata dalla Germania – su Twitter – ad opera di Huawei Blog. Come potete vedere dal lungo screenshot riportato qui sotto, il pacchetto OTA in arrivo è decisamente corposo, pesa infatti ben 4,59 GB. La build introdotta a bordo di Huawei P30 e Huawei P30 Pro è la EMUI 10.1.0.123.

In ogni caso, la parte davvero interessante è costituita dalle novità che la EMUI 10.1 porta con sé: come vi avevamo già segnalato in sede di annuncio e poi con l’arrivo delle varie versioni Beta, ci sono aggiunte significative come ad esempio la modalità Split-screen, la Multi-device control panel, MeeTime, i ritocchi all’Always On Display, la nuova galleria unificata, Huawei Share e l’assistente Celia.

In aggiunta a queste, l’aggiornamento in arrivo in queste ore su Huawei P30 e Huawei P30 Pro contiene anche le patch di sicurezza di maggio 2020.

Come aggiornare Huawei P30 e Huawei P30 Pro

Il roll out dell’aggiornamento alla EMUI 10.1 per Huawei P30 e Huawei P30 Pro ha raggiunto l’Europa, dunque non tarderà a fare capolino anche sui device italiani. Il percorso da seguire per controllarne la disponibilità sul vostro terminale è il solito: Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

Avete già ricevuto il nuovo aggiornamento sui vostri Huawei P30 e Huawei P30 Pro? Ditecelo nei commenti.