Il mese di maggio 2020 si è aperto ieri con un pieno di nuovi aggiornamenti software e anche la giornata di oggi promette bene: ci sono nuovi update in roll out per diversi dispositivi a marchio OnePlus, HONOR e Realme.

Si tratta di una lista variegata, nella quale confluiscono flagship appena arrivati sul mercato come OnePlus 8 Pro, modelli tuttora ottimi che hanno subito cali di prezzo tali da renderli dei veri best buy come HONOR 20 e uno nato già più economico come Realme XT. Andiamo a scoprire le novità di questi nuovi update.

OnePlus 8 Pro: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da OnePlus 8 Pro, il modello arrivato più di recente sul mercato nonché il più prestigioso tra quelli coinvolti negli aggiornamenti di oggi.

A dirla tutta, nonostante sia acquistabile da poco tempo, per questo smartphone premium non si tratta del primo update, vi avevamo già raccontato di un precedente aggiornamento la settimana scorsa.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, OnePlus 8 Pro compie un altro piccolo passo in avanti sul sentiero della stabilità e dell’eliminazione di bug. Il device sta infatti ricevendo un pacchetto OTA da appena 124 MB che lo porta alla versione OxygenOS 10.5.6.

Il registro delle modifiche menziona anche dei correttivi relativi alle fotocamere: OnePlus ha migliorato la capacità di rilevare se l’obiettivo è sporco, l’esperienza d’uso della fotocamera anteriore e la stabilità.

HONOR 20, HONOR 20 Pro, HONOR View20: le novità degli aggiornamenti

Il secondo gruppo di aggiornamenti software sta arrivando su tre modelli a marchio HONOR, ovvero HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20.

Dotati già tutti e tre della Magic UI 3.0 con base Android 10 – i cui dettagli sono stati annunciati direttamente dal produttore –, HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20 stanno ricevendo dei nuovi update in versione global.

HONOR 20 sta ricevendo un pacchetto OTA da 570 MB che lo porta alla versione 10.0.0.198 della Magic UI 3.0, HONOR 20 Pro riceve la stessa versione ma con un pacchetto OTA da 563 MB. Stessa identica versione anche per HONOR View20, il cui update però pesa soltanto 117 MB.

In tutti e tre i casi non si segnalano altre novità oltre alle patch di sicurezza di aprile 2020.

Realme XT: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo degli aggiornamenti di oggi sta arrivando su Realme XT, smartphone di fascia medio-bassa del brand cinese.

Aggiornato ad Android 10 con la nuovissima Realme UI 1.0 già da qualche mese – tutte le novità in questo nostro precedente articolo –, Realme XT sta ricevendo un supporto software di tutto rispetto e adesso ha iniziato a ricevere un nuovo piccolo update contenente le patch di sicurezza di aprile 2020.

Come potete vedere dagli screenshot, si tratta di un aggiornamento da 340 MB, che porta Realme XT alla versione firmware RMX1921EX_11_C.04.

Il registro delle modifiche elenca anche tutte le altre novità, si tratta principalmente di ottimizzazioni (qualità audio per le app di terze parti) e fix di alcuni problemi noti. Per gli utenti indiano c’è anche la nuova feature DocVault ID.

Come aggiornare OnePlus 8 Pro, HONOR 20, 20 Pro, View20 e Realme XT

Se siete possessori degli smartphone elencati, potete aspettare che compaia automaticamente la notifica dei nuovi aggiornamenti OTA oppure controllarne la disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema e recandovi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Grazie a Marco Liguigli per la segnalazione