OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, gli ultimi smartphone di riferimento del brand cinese – che sembra voler puntare decisamente meno sull’Europa –, stanno già ricevendo il secondo aggiornamento software della loro breve carriera, con numerose correzioni e ottimizzazioni.

Al netto della preannunciata cadenza degli update di sicurezza non in linea con quanto ci si aspetterebbe da dispositivi premium – sia nella scheda tecnica che nel prezzo –, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro avevano già ricevuto una decina di giorni fa un aggiornamento correttivo decisamente corposo.

Evidentemente OnePlus ha scovato altri bug e piccoli difetti di gioventù da sistemare ed ha già fatto partire il roll out di un secondo aggiornamento. Eccone le novità.

Novità OxygenOS 10.5.5 per OnePlus 8 e 8 Pro

Questo nuovo aggiornamento porta OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro alla versione 10.5.5 della OxygenOS e richiede l’installazione di un pacchetto OTA da 158 MB. Senza ulteriori indugi, passiamo al registro delle notifiche per tutte le novità dell’update:

Sistema

Ottimizzata la sensibilità touch dei bordi dello schermo

Ottimizzati gli effetti del display

Migliorato il funzionamento di “Motion Graphics smoothing” (MEMC), che tramite degli algoritmi stima e compensa il movimento dei filmati, potendo trasformare i video fino a 120 fps (solo OnePlus 8 Pro)

Fix per i bug noti e migliorata la stabilità di sistema

Batteria

Semplificato il funzionamento della modalità Bedtime

Fotocamera

Migliorate la precisione del bilanciamento del bianco e della messa a fuoco in ambienti scuri

Migliorate la fluidità e la stabilità

Connettività

Supporto VoWiFi per Vodafone in Grecia

Migliorata la stabilità della trasmissione dati mobile e Wi-Fi.

Come aggiornare OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

Questo nuovo aggiornamento per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è già disponibile via OTA anche in Italia. Se non vi è ancora comparsa la notifica relativa, potete scaricarlo semplicemente recandovi nelle Impostazioni di sistema e nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Possedete un OnePlus 8 o un OnePlus 8 Pro? Avete già ricevuto questo update? Ditecelo nei commenti.

